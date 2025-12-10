കാസര്കോട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചതിന് സഹോദരിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടി, പൊലീസ് വാദം പൊളിയുന്നു; നിർണായകമായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ
ആർ സി ഉടമസ്ഥയായ മാജിദയുടെ സഹോദരൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യമാണ് പുറത്ത് വന്നത്. തെറ്റായ നിയമ നടപടിയാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചതെന്നു ചൂണ്ടാക്കാട്ടി മാജിദ കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
Published : December 10, 2025 at 2:08 PM IST
കാസർകോട്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചെന്ന പേരിൽ ആർ സി ഓണറായ സഹോദരിക്ക് എതിരെ ഉണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ നിർണായകമായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ. ആർ സി ഉടമസ്ഥയായ മാജിദയുടെ സഹോദരൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നു.
കാസർകോട് ചെർക്കളയിൽ ഞായറാഴ്ച (ഡിസംബർ 7) വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. മാജിദയും സഹോദരനും സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരൻ ഓടിച്ചെന്നായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ വാദം. സഹോദരനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മാജിദയാണ് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചതെന്ന് പുറത്തുവന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
താനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്നും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സഹോദരൻ ഫാർമസിയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചുവെന്നും ആർസി ഉടമസ്ഥയായ മാജിദ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു."അരമണിക്കൂറിലധികം ഉള്ളതിനാൽ സഹോദരൻ സാധനം വാങ്ങാനായി പോയി. വണ്ടി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൻ്റെ സമീപമാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത്. സാധനം വാങ്ങി വണ്ടിക്ക് അരികിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൊലീസ് വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. നീയല്ലേ വണ്ടിയോടിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസുകാർ ചോദിച്ചത്. പൊലീസ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു", മാജിദ പറഞ്ഞു.
സഹോദരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും മാജിദ ആരോപിച്ചു. സഹോദരനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷമാണ് മാജിദയെ വിളിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റാരെയെങ്കിലും വിളിക്കാനായി സഹോദരനെ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഫോൺ പിടിച്ചു വച്ചിരുന്നു. തന്നോടും സഹോദരനാണ് വണ്ടിയോടിച്ചത് എന്ന തരത്തിലാണ് പൊലീസുകാർ സംസാരിച്ചതെന്നും മാജിദ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഞാനാണ് വണ്ടിയോടിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസുകാർ വാദിച്ചത്. പക്ഷേ സഹോദരിയാണ് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് സഹോദരിയെ വിളിപ്പിക്കുന്നത്," സഹോദരൻ പറഞ്ഞു.
സ്കൂട്ടർ നിർത്തി മാജിദയും സഹോദരനും സമീപത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സഹോദരൻ തിരിച്ചുവന്ന് സ്കൂട്ടറിന് സമീപം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പൊലീസ് വാഹനം എത്തുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് സ്കൂട്ടർ പിടിച്ചെടുത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി.
തെറ്റായ നിയമ നടപടിയാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചതെന്നു ചൂണ്ടാക്കാട്ടി മേനങ്കോട് സ്വദേശിയായ മാജിദ കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. വിദ്യാനഗർ എസ്ഐ അന്യായമായി കേസെടുത്തെന്നായിരുന്നു 19 കാരിയായ മാജിദയുടെ പരാതി.
അതേസമയം കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് ഭാരത് റെഡ്ഡി അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകി. കാസർകോട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകും. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും. വിദ്യാനഗർ എസ് ഐ അനൂപിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച്ചയെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. മാജിദക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.
