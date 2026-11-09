മുൻ മന്ത്രി എം. ബി. രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യ അടക്കം 19 പേരുടെ നിയമനം വിവാദത്തിൽ; കാലടി സര്വകലാശാലയില് റോസ്റ്റർ പാലിച്ചില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2019ലെ 177, 178 സിന്ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സുകളില് വൈസ് ചാന്സലര് പല വകുപ്പുകളിലെയും അധ്യാപക ഒഴിവുകള് പരസ്പരം മാറ്റി മറിച്ചതായും ഇതിന് സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരിശോധനയില് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്
Published : November 9, 2026 at 6:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല 2021ൽ നിയമിച്ച 19 അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം സര്വകലാശാലയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കി. സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള റോസ്റ്റര് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല അധ്യാപക നിയമനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്. ഡോ. ധര്മ്മരാജ് അഡാട്ട് വൈസ് ചാന്സലറായിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ നിയമനങ്ങള് നടന്നത്. നിയമനം നേടിയവരില് മുന് മന്ത്രി എം. ബി. രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ട്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് തിരിമറി നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് എം. ബി. രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യ നിനിത ആറിൻ്റെ നിയമനം മുമ്പ് വിവാദമായതാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിച്ചാണ് നിനിത ആറിന് നിയമനം നൽകിയത്.
റോസ്റ്റര് പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാര്, എസ് സി / എസ് ടി വിഭാഗത്തിപ്പെട്ടവര് എന്നിവര്ക്ക് നിയമനം നല്കിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള് ഹാജരാക്കുവാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം സര്വകലാശാലയ്ക്ക് കത്ത് നല്കി. 2019 ലെ 177, 178 സിന്ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സുകളില് വൈസ് ചാന്സലര് പല വകുപ്പുകളിലെയും അധ്യാപക ഒഴിവുകള് പരസ്പരം മാറ്റി മറിച്ചതായും ഇതിന് സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരിശോധനയില് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
2018ലെ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം മൂന്ന് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്മാരെയും 16 അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസര്മാരെയുമാണ് സംസ്കൃത സര്വകലാശാലയുടെ വിവിധ പഠന വിഭാഗങ്ങളില് മുന് വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. ധര്മ്മരാജ് അടാട്ട് നിയമിച്ചത്. ഡോ. കെ കെ സുന്ദരേശന് (സംസ്കൃതം വേദാന്തം), ഡോ. അബ്ദുള് നാസര് എം. സി. (മലയാളം), ഡോ. സെല്വമണി കെ. ബി. (മലയാളം) എന്നിവരാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്മാരായി നിയമനം നേടിയവര്. ഡോ. ശീതള് എസ്. കുമാര് (സോഷ്യോളജി), ഡോ. ഷര്മിള ആര്. (ഫിലോസഫി), ഡോ. ശിവജ എസ്. നായര് (സംസ്കൃതം ജനറല്), ഡോ. ആതിര ജാതവേദന് (സംസ്കൃതം ജനറല്), ഡോ. നിധീഷ് കണ്ണന് (സംസ്കൃതം ജനറല്), ഡോ. സുജയ്കുമാര് സി. കെ. (സംസ്കൃതം ജനറല്), ഡോ. സംഗീത തിരുവാള് (മലയാളം), ഡോ. എ. എസ്. പ്രദീഷ് (മലയാളം), ഡോ. അബ്ദുള്ള ഷാ ആര്. (സംസ്കൃതം വ്യാകരണം), ഡോ. കെ. അബ്ദുള് റഷീദ് (സംസ്കൃതം വ്യാകരണം), ഡോ. അഷ്റഫ് എം. (സംസ്കൃതം ജനറല്), ഡോ. ഷെഫി എ ഇ (ഹിസ്റ്ററി), ഡോ. കമറുന്നീസ കെ. (ഉര്ദു), ഡോ. അഭിലാഷ് എം. (ഹിസ്റ്ററി), ഡോ. നിനിത ആര്. (മലയാളം), ഡോ. രതി ടി എസ് (സംസ്കൃതം വ്യാകരണം) എന്നിവരാണ് സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാതെ നിയമനം നേടിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസര്മാര്.
സര്ക്കാര് അംഗീകാരമില്ലാതെ നിയമനം നടത്തിയതിനാല് 2021 മുതല് സര്വകലാശാലയ്ക്ക് ഉണ്ടായ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടർന്ന് പെൻഷൻ അനൂകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാതെ സംസ്കൃത സര്വകലാശാലയില് നിയമിച്ച 19 അധ്യാപക നിയമനങ്ങള് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാംപയിന് കമ്മിറ്റി വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. സിസ തോമസിന് പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
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