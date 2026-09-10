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രാജ്യാന്തര ഡോക്യൂമെൻ്ററി- ഹ്രസ്വചലച്ചിത്രമേള 25 മുതൽ നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളുമായി പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ

പൊതു വിഭാഗത്തിന് ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ 590 രൂപയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് 354 രൂപയുമാണ് ഡെലിഗേറ്റ് ഫീസ്

18th IDSFFK From July 25-30 At Thiruvananthapuram
IDSFFK (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 6:40 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 18ാമത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെൻ്ററി, ഹ്രസ്വചിത്രമേള (ഐ.ഡി.എസ്.എഫ്.എഫ്.കെ) 25മുതൽ 30വരെ തിരുവനന്തപുരം കൈരളി, ശ്രീ, നിള തിയേറ്ററുകളിൽ നടക്കും. മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഐഎഫ്എഫ്‌കെയുടെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഡെലിഗേറ്റ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പൊതു വിഭാഗത്തിന് ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ 590 രൂപയും വിദ്യാർഥികൾക്ക് 354 രൂപയുമാണ് ഡെലിഗേറ്റ് ഫീസ്. കൈരളി തിയേറ്ററിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെലിഗേറ്റ് സെൽ മുഖേന ഓഫ് ലൈനായും രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

മേളയുടെ ഭാഗമായി നഗരങ്ങളിലെ പൊതുഇടങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതവും പ്രമേയമാക്കുന്ന 'നഗരി' പാക്കേജിൽ 10 ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. 'ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെ പൊതുമണ്ഡലം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഒരുക്കിയ ചലച്ചിത്രസമാഹാരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാനവീയം വീഥിയുടെ സാംസ്‌കാരിക ജീവിതം പകർത്തുന്ന മലയാളചിത്രവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

18th IDSFFK From July 25-30 At Thiruvananthapuram
പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)
തെരുവുകൾ, ചന്തകൾ, കളിയിടങ്ങൾ തുടങ്ങി നഗരജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പൊതുഇടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ജാതി, വർഗ, പ്രായ, ലിംഗവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുവെന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. നഗരവികസനം ആരെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ആരെയെല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോടൊപ്പം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഇടം കണ്ടത്തൊനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ശ്രമങ്ങളും ഈ പാക്കേജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
18th IDSFFK From July 25-30 At Thiruvananthapuram
പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)

നഗരവികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നഷ്ടമാകുന്ന തെരുവുജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് 'മഹാദ്വാർ' എന്ന ചിത്രം. ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിൽ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ തുരുത്തുകൾ കണ്ടത്തെുന്ന മുസ്ലിംയുവാക്കളുടെ ജീവിതം പകർത്തുകയാണ് 'മൗജ് നി ഖോജ്', ആഗ്രയിലെ സദർ മാർക്കറ്റിൽ ബലൂൺ വില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് 'പക്ഡം പക്ഡായ്'. മുംബൈയിലെ തെരുവോരത്ത് ക്ഷൗരവൃത്തി ചെയ്യുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരായ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് 'ഹിസ്സ'യുടെ പ്രമേയം.

18th IDSFFK From July 25-30 At Thiruvananthapuram
പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)

ശ്രീകാന്ത് ശിവസ്വാമി, രാജേഷ് ആർ, നിതിൻ ആർ എന്നിവർ ഒരുക്കിയ 'മാനവീയം', ജനകീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഒരു നഗരവീഥി എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായ സാംസ്‌കാരിക ഇടമായി മാറിയതിൻ്റെ കഥ പറയുന്നു. കലാകാരന്മാർ, സാമൂഹികപ്രവർത്തകർ, സാധാരണ പൗരർ എന്നിവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹിക ഉൾക്കൊള്ളലും പൗരബോധവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സംഗമിക്കുന്ന മാനവീയം വീഥിയുടെ സാംസ്‌കാരിക ജീവിതമാണ് ചിത്രം പകർത്തുന്നത്.

ബംഗാളിലെ ബരാസത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപമുള്ള ഇടത്തിലേക്ക് മെട്രോ നിർമാണം കടന്നുവരുമ്പോഴുള്ള അതിജീവന പ്രതിസന്ധികൾ പകർത്തുന്ന 'ഫൂൽ ഗാഡി', മുംബൈയിലെ ജോഗേശ്വരി ഈസ്റ്റിൽ സ്വന്തം ഇടവഴിയെ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിടമാക്കി പൊതു ഇടത്തെ സർഗാത്മകമായി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കഥയായ 'പാസ്‌കൽ പ്രീമിയർ ലീഗ്' എന്നിവയും പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 'ഹൗ മച്ച് സ്പേസ് ഡസ് എ ഫയർഫ്ലൈ ടേക്ക്?', 'ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ്, 'ത്രൂ ദി ഡാപ്പിൾഡ് ലൈറ്റ്' എന്നിവയാണ് ഈ പാക്കേജിലെ മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ.

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