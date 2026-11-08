ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സന്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം; കൊച്ചിയിൽ 17 കാരനെ മർദിച്ച് സുഹൃത്തുക്കള്, 40കാരി കസ്റ്റഡിയില്
ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം കുട്ടി ആദ്യം മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ പരിക്കുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അവനോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നത്.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 9:01 PM IST
എറണാകുളം: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സന്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് 17 കാരനെ സമപ്രായക്കാരായ വിദ്യാർഥികളും സ്ത്രീയും ചേർന്ന് മർദിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് വിദ്യാര്ഥികളില് ഒരാളുടെ 40 കാരിയായ അമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. കൊച്ചി എളമക്കരയിലാണ് സംഭവം.
ഇടപ്പള്ളി നോർത്തിലെ ചങ്ങമ്പുഴ റോഡിലുള്ള പ്രതിയായ സ്ത്രീയുടെ വാടകവീട്ടിൽ വച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആക്രമണത്തിനിരയായ കുട്ടിയും പ്രതിയുടെ മകനും പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇരുവരും വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിലായി പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കുട്ടിയും സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലരും ചേർന്ന് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിനായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു.
കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേടായതോടെ ആ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്തിടെ വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ അക്കൗണ്ട് വഴി പല സ്ത്രീകൾക്കും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി അവൻ കണ്ടെത്തി. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ച (നവംബർ 6) സുഹൃത്തുക്കളിലൊരാൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കുട്ടിയെ എളമക്കരയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. പിന്നീട് അവനെ എടപ്പള്ളിയിലെ സ്ത്രീയുടെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ച് സ്ത്രീയും ഏഴ് കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളും ചേർന്ന് കുട്ടിയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഈ സംഭവം വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
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ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം കുട്ടി ആദ്യം മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ പരിക്കുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അവനോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിവരം മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എളമക്കര പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് കൗമാരക്കാർക്കെതിരെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) 3(5), 110, 127(2), 189(1)(c), 190, 296(b), 351(3) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, തൻ്റെ മകനെ ഇതിനുമുൻപും ഇവർ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ആ കുട്ടിയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായിരുന്നു എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനായി തൻ്റെ മകനെ അവർ വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു എന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
മകനെ അവർ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും യൂണിഫോം കീറിക്കളയുകയും ചെയ്തു. അവൻ ക്ഷീണിതനായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ എത്തിയതെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ശരീര വേദന കാരണം അവൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് പറ്റിയ പരിക്കുകളെക്കുറിച്ചും നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞത് എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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