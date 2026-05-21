പതിനാറാം നിയമസഭയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ രാവിലെ ഒൻപതിന്
Published : May 21, 2026 at 7:06 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒന്നാം സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. രാവിലെ ഒൻപതിന് എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും. സുപ്രധാന നിയമനിർമാണ പ്രക്രിയകൾക്കും പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമാണ് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നത്. പ്രോടെം സ്പീക്കർ ജി സുധാകരൻ എംഎൽഎമാർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഇതിനായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നിയമസഭയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
പുതുതായി ജനവിധി തേടി വിജയിച്ചെത്തിയ മുഴുവൻ പ്രതിനിധികളും ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അധികാരമേൽക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജി സുധാകരൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർക്ക് മുൻപാകെ പ്രോടെം സ്പീക്കറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. ലോക്ഭവനിൽ വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രോടെം സ്പീക്കറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സുതാര്യവും കൃത്യവുമായ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ നടപടികൾ സഭയിൽ പുരോഗമിക്കുക.
സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നാളെ സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സഭ കടക്കും. സ്പീക്കർ, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എന്നീ സുപ്രധാന പദവികളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നാളെ നടക്കുക. ഭരണപക്ഷം തങ്ങളുടെ സംയുക്ത സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ നടക്കുന്ന രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ സഭ പുതിയ സഭാനാഥനെ നിശ്ചയിക്കും. സഭാനാഥനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോടെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രാഥമിക നടപടിക്രമങ്ങൾ ഗവർണറുടെ അന്തിമ അനുമതിയോടെ പൂർത്തിയാകും.
നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം
ഈ മാസം 29നാണ് സഭയിൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടക്കുക. പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ വരുംവർഷങ്ങളിലെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഭരണ നയങ്ങളും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കും. തുടർന്ന് ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച നടക്കും. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കാകും ഈ ദിവസങ്ങൾ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുക. വിവിധ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും വികസന വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും.
ബജറ്റ് അവതരണം
തുടർന്ന് ജൂൺ അഞ്ചിന് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്പൂർണ ബജറ്റ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കടുത്ത സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പു സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രത്യേക ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വരുമാനവും ചെലവും കടബാധ്യതകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരരേഖയാകും ധവളപത്രം. ധവളപത്രത്തിലെ വിശദാംശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ബജറ്റിലെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വികസന പദ്ധതികളും രൂപീകരിക്കുക.
പ്രതീക്ഷയോടെ ജനങ്ങൾ
ജനങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്തുയരുക എന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ളത്. അതിനാൽ പതിനാറാം നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും ബജറ്റിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിലക്കയറ്റം തടയുക, തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ബജറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാകും. പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മികച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങളാകും വരുംദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ നടക്കുക. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ഭരണപ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. നാടിൻ്റെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
