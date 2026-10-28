കാറിലും ബൈക്കിലും അഭ്യാസപ്രകടനവുമായി പതിനാറുകാരന്: ദൃശ്യങ്ങൾ റീൽസായി പങ്ക് വച്ചു; മാതാവിനും ബൈക്ക് ഉടമക്കുമെതിരെ കേസ്
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ട്രാഫിക് പൊലീസ് സംഘം വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അടൂർ, കൊടുമണ് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടി തുടർച്ചയായി കാറോടിച്ചു പോകുന്നതായി ട്രാഫിക് പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
Published : October 28, 2026 at 4:11 PM IST
പത്തനംതിട്ട : കാറും ബൈക്കും ഓടിച്ച് അഭ്യാസപ്രകടനം കാണിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ റീൽസായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് പതിനാറുകാരൻ. പത്തനംതിട്ട അടൂരിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുവാദം നല്കിയ വിദ്യാർഥിയുടെ രക്ഷകർത്താവിനെതിരെയും ബൈക്ക് ഉടമയ്ക്കെതിരെയും പൊലിസ് കേസെടുത്തു.
പതിനാറുകാരൻ്റെ മാതാവ് ഏഴംകുളം നെടുമണ് പാലമൂട്ടില് റജീന നൗഷാദ് (52), കൊല്ലം പാതിരിക്കല് സ്വദേശി രവീന്ദ്രൻ (65) എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. റജീനയുടെ പേരിലുള്ളതാണ് കാർ. രവീന്ദ്രൻ്റെ പേരിലാണ് ബൈക്ക്. രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പൊലിസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഈ ബൈക്ക് കുറച്ചു നാളുകള്ക്ക് മുൻപ് വിറ്റതാണെന്നും പേരിൽ നിന്നു മാറ്റാനുള്ള സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയെന്നുമാണ് രവീന്ദ്രൻ പൊലിസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയ പേജില് പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഓടിക്കുന്നയാൾക്ക് പുറമെ മൂന്ന് പേര് കൂടി ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ട്രാഫിക് പൊലീസ് സംഘം വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അടൂർ, കൊടുമണ് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടി തുടർച്ചയായി കാറോടിച്ചു പോകുന്നതായി അടൂർ ട്രാഫിക് എസ്ഐ ജി. സുരേഷ് കുമാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി പൊലിസ് പ്രദേശത്ത് പരിശോധന ശക്തമാക്കി നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയുമായിരുന്നു.
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ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പറക്കോട്-ഏഴംകുളം ഭാഗത്തു പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന കാർ മുന്നിലൂടെ വരുന്നത് കണ്ട പൊലീസ് കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധന നടത്തി. എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ കാർ ഓടിച്ചു വന്നത് ഏഴംകുളം നെടുമണ് സ്വദേശിയായ ബേസില് (18) എന്നയാളായിരുന്നു.
തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ഇയാള്ക്കും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു. ഈ കാറിന് പിന്നാലെ പൊലിസ് അന്വേഷിച്ചു വന്ന 16 കാരൻ ഒരു പൾസർ ബൈക്കില് ഇവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇയാൾ എത്തിയ ബൈക്കിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ കാറോടിച്ച യുവാവിനെയും 16 കാരനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ നൽകുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും വാഹന ഉടമകൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നടപടികൾക്ക് ശേഷം 16 കാരനെ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ടയച്ചു. കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത രണ്ട് വാഹനങ്ങളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും നിലവിലെ റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ചു കൊല്ലം സ്വെദേശി രവീന്ദ്രൻ ആണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഉടമയെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കുമെന്നും അടൂർ ട്രാഫിക് എസ്ഐ ജി. സുരേഷ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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