വാതിലിന് പുറകിൽ അറകളുണ്ടാക്കി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച് വിൽപ്പന; 16 ലിറ്റർ മദ്യം പിടികൂടി എക്സൈസ്
വാതിലിൻ്റെ പിറകുവശത്തെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അറകളിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയില് മദ്യം കണ്ടെത്തി. പിടികൂടി എക്സൈസ് സംഘം
Published : February 1, 2026 at 9:04 PM IST
കോഴിക്കോട്: എക്സൈസ് സംഘം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും മദ്യം പിടിക്കാറുണ്ട്.
പലപ്പോഴും വീടിനകത്തോ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുറിക്കകത്തോ
അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബാഗുകൾക്ക് ഉള്ളിലോ ഒക്കെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച നിലയിലുള്ള മദ്യകുപ്പികളാണ് പിടിക്കാറുള്ളത്.
എന്നാൽ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് റെയിഞ്ച് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയ മദ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എക്സൈസ് സംഘത്തെ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ
അതിവിദഗ്ധമായിട്ടായിരുന്നു മദ്യം ള്ളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്.
കോഴിക്കോട് റെയിഞ്ച് എക്സൈസ് സംഘം ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ കോഴിക്കോട് പുതിയാപ്പ മഹാഗണപതി ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ പരിശോധനക്ക് എത്തിയത്.
എക്സൈസ് സംഘം എത്തുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടതോടെ ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് എക്സൈസ് സംഘം കെട്ടിടത്തിന് അകത്തു കയറി പരിശോധന നടത്തി.
ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയിൽ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് യാതൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല.
തുടർന്ന് പരിശോധന മതിയാക്കി തിരികെ പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ അവസാനമായി പ്രധാന വാതിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളി പോയത്.
വാതിലിൻ്റെ പിറകുവശത്തെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അറകളിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മദ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മുപ്പത്തിരണ്ട് കുപ്പികളിലായി പതിനാറ് ലിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശമദ്യമാണ് വാതിലിന് പിറകിലെ അറകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
തുടർന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രഹ്ളാദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സൈസ് സംഘം മദ്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് എക്സൈസ് ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റി. എക്സൈസിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ മദ്യം സൂക്ഷിക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്ത പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരവും എക്സൈസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ പിടികൂടാൻ ആകും എന്നാണ് എക്സൈസ് പറയുന്നത്.
ഏതായാലും എക്സൈസും പോലീസുമൊക്കെ ലഹരിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ലഹരി വിൽപന സംഘങ്ങൾ ഇവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് എക്സൈസും പോലീസും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന കാര്യമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
Also Read: തിരുന്നാവായ മഹാമഘ മഹോത്സവം; തൈപ്പൂയ്യ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറി