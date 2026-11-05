അമ്മയെയും മകളെയും കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന കേസ്; സാക്ഷികള്ക്ക് സുരക്ഷ നല്കാന് പൊലീസിന് നിര്ദേശം, പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ
വിസ്താരത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട മകളുടെയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞിൻ്റെയും ഫോട്ടോകൾ കണ്ടതോടെ രാധ കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. തുടർന്ന് കോടതി ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത്.
Published : November 5, 2026 at 6:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അമ്മയെയും രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികളിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷിയും കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവ്യയുടെ മാതാവുമായ മാറനല്ലൂർ സ്വദേശിനി രാധ പ്രതികളെ തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ജഡ്ജി അനീറ്റ് ജോസഫ് മുമ്പാകെയാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത്.
പൂവാർ മണ്ണാംവിളാകം മാഹിൻ മൻസിലിൽ 'മനു' എന്ന മാഹീൻ കണ്ണ്, ഇയാളുടെ ആദ്യ ഭാര്യ റുക്കിയ എന്നിവരെയാണ് രാധ കോടതി മുറിയിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വിസ്താരത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട മകളുടെയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞിൻ്റെയും ഫോട്ടോകൾ കണ്ടതോടെ രാധ കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. തുടർന്ന് കോടതി ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത്.
തൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ മാറനല്ലൂർ വെള്ളൂർക്കോണം അംബികാ വിലാസത്തിൽ ദിവ്യ (23), മകൾ ഗൗരി (രണ്ടര വയസ്സ്) എന്നിവരെ വിളവൻകോട് ആളില്ലാത്തുറ കടൽത്തീരത്തു നിന്ന് കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. 'മനു' എന്ന വ്യാജപ്പേരിലാണ് മാഹീൻ കണ്ണ് മകളെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും, ആദ്യഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമുള്ള വിവരം മറച്ചുവെച്ചാണ് ദിവ്യയുമായി അടുപ്പത്തിലായതെന്നും രാധ മൊഴി നൽകി.
സംഭവദിവസം താനും കുഞ്ഞും മാഹിൻകണ്ണിനോടൊപ്പം പോകുകയാണെന്ന് ദിവ്യ അമ്മ രാധയെയും സഹോദരി ശരണ്യയേയും അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരെയും കാണാതായി. വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ആദ്യം പുവ്വാർ പൊലീസും തുടർന്ന് മാറനല്ലൂർ പൊലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദിവ്യ വേളാങ്കണ്ണിയിലുണ്ടെന്നും അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാമെന്നും പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞ മാഹിൻകണ്ണ് പിന്നീട് വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു.
മാഹീൻ കണ്ണുമായുള്ള ബന്ധമറിഞ്ഞ ആദ്യഭാര്യ റുക്കിയ, ദിവ്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ നിരന്തരം നിർബന്ധിച്ചതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. 2011 ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് പ്രതി ഇരുവരെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 19-ന് ദിവ്യയുടെ മൃതദേഹം തേങ്ങാപട്ടണത്തും, അടുത്ത ദിവസം കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം കുളച്ചൽ തീരത്തുമാണ് അടിഞ്ഞത്. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലൂടെ പ്രതികൾ കുടുങ്ങിയത്.
കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ വീടുകളിൽ പ്രതികൾ നേരിട്ടെത്തി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതായി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എം. സലാഹുദ്ദീൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി, സാക്ഷികൾക്ക് അടിയന്തര പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ മാറനല്ലൂർ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.
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