ETV Bharat / state

146 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള താളിയോലകള്‍; നിധിപ്പോലെ കാക്കുന്ന കരിപ്പോത്ത് തറവാട്

കാസര്‍കോട് കാഞ്ഞങ്ങാട് 146 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള താളിയോലകള്‍. 270 പനയോലകളില്‍ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിന്‍റെ ഭാഗങ്ങള്‍.

KILIPPAT PALM LEAF MANUSCRIPT THALIYOLA KASARAGOD K PRASENAN PALM LEAF MANUSCRIPT
Palm leaf manuscript (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: 'തലമുറകളായി കൈമാറി കിട്ടിയതാണിത്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളിത് നിധി പോലെയാണ് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്'. കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരത്തെ കരിപ്പോത്ത് തറവാട്ടിലിരുന്ന് താളിയോലകള്‍ മറിച്ച് കൊണ്ട് കെ. പ്രസന്നന്‍ പറഞ്ഞു. കാലപ്പഴക്കം കാരണം ഇവയില്‍ പലതും വായിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. 146 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള താളിയോലകളാണ് കെ പ്രസേനന്‍റെ കൈവശമുള്ളത്. നീലേശ്വരത്തെ കുഞ്ഞി കേളു വൈദ്യരുടെ പിന്‍തലമുറയില്‍പ്പെട്ടയാളാണ് കെ പ്രസേനന്‍.

146 വർഷം പഴക്കമുള്ള മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിന്‍റെ പൂർണരൂപമാണ് ഈ പനയോലകളിലുള്ളത്. തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛന്‍റെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിന്‍റെ (സംഭവ പർവം) ഭാഗങ്ങളാണ് താളിയോലകളിലുള്ളത്. 45 സെന്‍റീമീറ്റർ നീളവും 4 സെൻ്റീമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള 270 പനയോലകളിലായാണ് കാവ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

കരിപ്പോത്ത് തറവാട്ടിലെ താളിയോലകള്‍. (ETV Bharat)

ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പകർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇവിടെയുണ്ട്. 28 സെന്‍റീമീറ്റർ നീളവും 3 സെൻ്റീമീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള 21 പനയോലകളിലാണ് ഇതെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവത വരികളിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. കാലപ്പഴക്കത്താൽ ദ്രവിച്ച് ചില ഓലകളുടെ അരിക് നശിച്ചു.

അത്യപൂർവമായ താളിയോല ശേഖരം പുരാവസ്‌തു ഡയറക്‌ടർ ഡോ. ഇ. ദിനേശനും കോഴിക്കോട് പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം ഓഫിസർ കെ. കൃഷ്‌ണ രാജും നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറോളമെടുത്ത് ഇതുവായിച്ച വിദഗ്‌ധർ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ തീയതി കണ്ടെത്തി. അത് കണക്കാക്കിയാണ് ഓലഗ്രന്ഥത്തിന് 146 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയത്.

KILIPPAT PALM LEAF MANUSCRIPT THALIYOLA KASARAGOD K PRASENAN PALM LEAF MANUSCRIPT
Palm leaf manuscript (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

താളിയോല പാരമ്പര്യമായി വന്ന് ചേർന്നതെന്നാണ് പ്രസേനന്‍ പറയുന്നത്. മലയാള ലിപിയിലെഴുതിയതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഏതായാലും തലമുറയായി കൈമാറിക്കിട്ടിയ താളിയോലകൾ നിധിപോലെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് കെ. പ്രസേനന്‍ പറഞ്ഞു.

KILIPPAT PALM LEAF MANUSCRIPT THALIYOLA KASARAGOD K PRASENAN PALM LEAF MANUSCRIPT
Prasenan With Palm leaf manuscript (ETV Bharat)

താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ:

പുരാതനവും അപൂർവവുമായ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ്. ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ താളിയോലകളിൽ നിന്നും എഴുത്ത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. താളിയോലയ്ക്ക് പുറമെ പഴയകാല സർവേ രേഖകൾ, രാജ ഭരണകാലത്തെ കത്തുകൾ, പലതരം ഉത്തരവുകൾ എല്ലാം പ്രസേനൻ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പുരാതന താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

KILIPPAT PALM LEAF MANUSCRIPT THALIYOLA KASARAGOD K PRASENAN PALM LEAF MANUSCRIPT
Prasenan Looking Palm leaf manuscript (ETV Bharat)

താളിയോലകള്‍: പ്രാചീന കാലത്തെ രചനകള്‍ എന്നതിന് അപ്പുറം നിഗൂഢതകളുടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു താളിയോലകള്‍. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് എഴുത്ത് കുത്തുകളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നതും ഈ താളിയോലകളിലാണ്. പുരാതനകാലത്തെ മതപരവും സാഹിത്യപരവും ആയുര്‍വേദ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം താളിയോലകളിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

KILIPPAT PALM LEAF MANUSCRIPT THALIYOLA KASARAGOD K PRASENAN PALM LEAF MANUSCRIPT
Palm leaf manuscript (ETV Bharat)

1960 വരെ കളരിയാശന്മാര്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പാഠങ്ങള്‍ കുറിച്ച് നല്‍കിയിരുന്നതും ഇത്തരം താളിയോലകളിലാണ്. ഉണങ്ങിയ പനയോലയാണ് താളിയോല ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നാരായം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഓലകളില്‍ എഴുതിയിരുന്നത്.

KILIPPAT PALM LEAF MANUSCRIPT THALIYOLA KASARAGOD K PRASENAN PALM LEAF MANUSCRIPT
Palm leaf manuscript (ETV Bharat)

Also Read: പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

TAGGED:

KILIPPAT
PALM LEAF MANUSCRIPT
THALIYOLA KASARAGOD
K PRASENAN PALM LEAF MANUSCRIPT
PALMLEAF MANUSCRIPT IN KASARAGOD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.