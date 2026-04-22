ചിറകടിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ തേടി നെഹാരിക; 180 പക്ഷികൾ, ഒരു പുസ്തകം, ഇത് കാസർകോടിന്‍റെ കുട്ടി പക്ഷിനിരീക്ഷക

ശബ്‌ദം കേട്ട് പക്ഷികളെ തിരിച്ചറിയും ഈ ഏഴാം ക്ലാസുകാരി. വീടും, സ്‌കൂൾ പരിസരവും നെഹാരികയുടെ പ്രധാന ഫോട്ടോ ലൊക്കേഷനുകൾ.

13 year ol girl Neharika captured 180 birds on her camera (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 22, 2026 at 5:33 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 6:26 PM IST

കാസർകോട്: അവധിക്കാലമായതോടെ കുട്ടികൾ പലരും പല വിധ തിരക്കിലാണ്. വേനൽ ചൂട് ഏറുന്നതോടെ പലരും വീട്ടിൽ തന്നെ. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായി കാസർകോട്ടെ ധർബത്തടുക്ക സ്വദേശിനി നെഹാരിക പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. കുട്ടി പക്ഷി നിരീക്ഷക എന്ന് നാടാകെ അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഈ പതിമൂന്ന് വയസുകാരിക്ക് ഏറെ പ്രിയം പക്ഷികളോടാണ്.

വനവും പക്ഷിലതാദികളോടുമൊപ്പവുമാണ് ഏറെ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. കൈയിൽ ക്യാമറയുമായി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. പിന്നെ പക്ഷികളുടെ പുറകെ ആയിരിക്കും കുട്ടി പക്ഷി നിരീക്ഷക. വീടും, സ്‌കൂൾ പരിസരവുമാണ് നെഹാരികയുടെ പ്രധാന ഫോട്ടോ ലൊക്കേഷനുകൾ. ഇവിടെ വന മേഖലയായതിനാൽ തന്നെ പക്ഷികളുടെ കലപില ശബ്‌ദം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉറക്കം ഉണരുന്നത്. പിന്നീട് അവ ഓരോന്നിൻ്റെയും പുറകെയാണ് ആ ദിവസം മുഴുവനും. കൈയിൽ ക്യാമറയും പുസ്‌തകവും മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സമയവും ഉണ്ടാകുക.

Neharika photography book and camera (ETV Bharat)

പല നിറത്തിലും പല വലിപ്പത്തിലും ഒറ്റയ്‌ക്കും കൂട്ടവുമായും ധാരാളം പക്ഷികൾ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കുറുന്ന കാഴ്‌ച കണ്ടും തൻ്റെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയും ആ ദിവസം അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും. ഇതാണ് നെഹാരികയുടെ ഒരു ദിവസം. ഇപ്പോൾ സ്‌കൂൾ അടച്ചതിനാൽ ധാരാളം സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നെഹാരിക പറയുന്നു. "ഇതിനകം 180 പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ച് അവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു പുസ്‌തകം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'ബേർഡ്‌സ്, ദി ഹിഡൻ വേൾഡ് ഇൻ ഔർ ക്യാമ്പസ്‌' എന്നാണ് പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ പേര്. 45 പേജുകളുള്ള പുസ്‌തകത്തിൽ പക്ഷികളുടെ ഫോട്ടോയും വിവരങ്ങളുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്," നെഹാരിക പറഞ്ഞു.

പക്ഷികളെ തേടി ഒരു കുട്ടി 'പക്ഷി നിരീക്ഷക', പതിമൂന്ന് വയസുകാരി ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തത് 180 പക്ഷികളെ (ETV Bharat)

നാലാം ക്ലാസിലെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പക്ഷിനിരീക്ഷണമെന്ന മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാന്‍ കൊച്ചുമിടുക്കിക്ക്‌ പ്രചോദനമായത്. പിന്നീട് ഓരോ പക്ഷിയെയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഓരോ പക്ഷികളെയും നെഹാരിക സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കും. അവയുടെ സവിശേഷതകൾ പുസ്‌തകത്തിൽ കുറിച്ചിടും. ഇതിനിടയിലാണ് പക്ഷികളെ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ അവയെ ക്യാമറയിൽ കൂടി പകർത്തണമെന്ന ചിന്ത നെഹാരികയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്.

കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള നിഹാരികയുടെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ താത്‌പര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ നെഹാരികക്ക് ക്യാമറ സമ്മാനിച്ചു. അവളുടെ കഴിവിനെ വളർത്താൻ അവർ നൽകിയ പിന്തുണയാണ് ഇന്ന് നെഹാരികയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നത്. അന്ന് ചിത്രം പകർത്താൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ.

പിന്നീട് നെഹാരിക സ്വയം കണ്ടെത്തി പഠിച്ചതാണ് ക്യാമറയിലെ മിക്ക ഫങ്‌ഷനുകളുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ക്യാമറ കൈയിൽ കിട്ടിയതോയടെ കൗതുകവും വ്യത്യസ്‌തവുമായ പക്ഷികളുടെ ചിത്രം ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നതാണ് രീതി. പുതിയ പക്ഷികളെ തിരിച്ചയാൻ പക്ഷി ഗവേഷകരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹായം തേടും. ഈ അവധിക്കാലം പക്ഷികൾക്കൊപ്പം ചിലവഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും പക്ഷി ഗ്രാമമായ കിദൂർ ആണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും നെഹാരിക പറഞ്ഞു. വലിയൊരു പക്ഷി നിരീക്ഷക ആകാനാണ് നെഹാരികയുടെ ആഗ്രഹം.

