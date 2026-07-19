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ഫുട്‌ബോളാരവത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ; 12 അടിയുടെ ഭീമൻ വേൾഡ് കപ്പ് മാതൃക, ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ അനാച്‌ഛാദനം ചെയ്‌തു

പട്ടണക്കാട് കാവിലെ സെൻ്റ് മൈക്കിൾസ് ഹൈസ്‌ക്കൂളിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച 12 അടി ഉയരമുള്ള ഫിഫ ലോകകപ്പ് മാതൃക ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ അഡ്വ. ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാൻ അനാച്‌ഛാദനം ചെയ്‌തു.

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12 Feet world cup trophy model (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 6:32 PM IST

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ആലപ്പുഴ: കൗതുകവും ആവേശവും നിറച്ച് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ വേൾഡ് കപ്പ് മാതൃക. പട്ടണക്കാട് കാവിലെ സെൻ്റ് മൈക്കിൾസ് ഹൈസ്‌ക്കൂളിലാണ് ഈ വ്യത്യസ്‌തവും കൗതുകകരവുമായ കാഴ്‌ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ആവേശം വിദ്യാർഥികളിൽ വളർത്തുന്നതിനൊപ്പം, അവരുടെ സൃഷ്‌ടിപരമായ കഴിവുകൾക്കും വേദിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവിടം.

സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളുമാണ് ഈ ഭീമൻ വേൾഡ് കപ്പ് മാതൃകയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. 12 അടിയാണ് മാതൃകയുടെ ഉയരം. സ്‌കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മാതൃക ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ അഡ്വ. ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാൻ അനാച്‌ഛാദനം ചെയ്‌തതോടെ, ഇത് കാണാൻ രക്ഷകർത്താക്കളും നാട്ടുകാരുമുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സ്‌കൂൾ പരിസരത്ത് നിരന്നു. അടുത്തു വന്ന് നിന്ന് കണ്ടും ഫോട്ടോ പകർത്തിയും വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചുമാണ് വന്നവരെല്ലാം മടങ്ങിയത്. ഫുട്ബോളിനോടുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ആവേശം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഒരുക്കിയ ഭീമൻ മാതൃക ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി.

സ്‌കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനും ശിൽപ്പിയുമായ ഡാനിയൽ എം. (ഡാനി നന്ദൻ), അധ്യാപകനായ ജിയോ വി, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോകകപ്പ് മാതൃക നിർമ്മിച്ചത്. ഇരുമ്പുകമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാന രൂപം തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം റബർ ഷീറ്റുകൾ, സിന്തറ്റിക് വസ്‌തുക്കൾ, വിവിധ നിറങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ ഫിഫ ലോകകപ്പിനോട് സാമ്യമുള്ള രൂപം നൽകുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ അധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് 12 അടി ഉയരമുള്ള ഈ മാതൃക പൂർത്തീകരിച്ചത്.

അനാച്‌ഛാദന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്‌കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന 'മൈക്കളേലിയൻ സോക്കർ കപ്പ്' ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് മാതൃകയുടെ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ട്രോഫി ജേതാക്കളായ അർജൻ്റീന ടീമിന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ സമ്മാനിച്ചു. തുടർന്ന് ലോകകപ്പ് മാതൃകയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അധ്യാപകരെയും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വിദ്യാർഥികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. കലയും കായികവും സമന്വയിപ്പിച്ച ഈ സംരംഭം വിദ്യാർഥികളിൽ സൃഷ്‌ടിപരമായ ചിന്തയും കായികാഭിമാനവും വളർത്തുന്നതിന് മാതൃകാപരമാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ. സി കെ രാജേന്ദ്രൻ, വയലാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീമതി ബിന്ദു മുരളി, പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീമതി ബിന്ദു ബാവക്കാട്, സെൻ്റ് മൈക്കിൾസ് ഹൈസ്‌കൂൾ ഹെഡ്‌മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി ബീന തോമസ്, പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ ജോൺ അഗസ്റ്റിൻ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ അഖിൽ കൃഷ്‌ണ, ശ്രീ കെ ആർ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, ട്രസ്റ്റിമാരായ ശ്രീ സിബി തച്ചാറ, ശ്രീ. സോജിമോൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
PATTANAKKAD ST MICHAELS SCHOOL
ALAPPUZHA WORLD CUP MODEL
ADV SHANIMOL USMAN
12 FEET WORLD CUP MODEL

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