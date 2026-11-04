ആ ഫോൺ വിളിക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള്
ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകൻ മണിക്കൂറുകളോളം സ്റ്റോർ റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടു എന്ന് സഹോദരനോട് നീരജ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം തള്ളി സ്കൂൾ അധികൃതർ
Published : November 4, 2026 at 1:36 PM IST
കാസർകോട്: അഴിത്തലയിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ. നീരജ് സന്തോഷ് (15) ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ബാഹ്യ സമ്മർദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. മരിച്ച ദിവസം ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ച് നീരജിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് മടങ്ങി എത്തുമ്പോൾ വലിയ മാനസിക സമ്മർദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതായും ബന്ധുക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
നീരജ് നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറുന്നോ എന്ന് ബന്ധുവിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു മറുപടിയും പറയാതെ വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ നടന്നു പോയതായി ബന്ധുക്കളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധാരണ കാണാറുള്ള പോലെയായിരുന്നില്ല നീരജ്, വഴിയിൽ വച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറാറുണ്ടായിരുന്ന നീരജ് സംഭവദിവസം കയറാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. തൊട്ടുപിന്നാലെ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നീരജ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് നീരജിൻ്റെ ബന്ധു അജിത് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകൻ മണിക്കൂറുകളോളം സ്റ്റോർ റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടു എന്ന് സഹോദരനോട് നീരജ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നീരജ് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി അറിഞ്ഞു. പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ ആധ്യാപകനെതിരെ ചില സംശയങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ജീവനൊടുക്കിയതിന് തൊട്ടുമുൻപെ ഹൃദയാഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടതായും കഴുത്തിൽ പാടും ഉള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് സർജൻ പറഞ്ഞതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.
'മരണ വിവരം അറിഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു അധ്യാപകൻ വീട്ടിൽ എത്തി നീരജിൻ്റെ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒളിക്കാനാണോ അധ്യാപകൻ വീട്ടലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയതെന്നറിയില്ല. കൂടാതെ അധ്യാപകൻ സമീപത്തെ വീട്ടിലും നീരജിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ശൈലിയിൽ അധ്യാപകൻ നടത്തിയ ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നു,' നീരജിൻ്റെ ബന്ധു അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
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സംഭവത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നീലേശ്വരം വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു. മരണത്തിലെ ദുരൂഹത പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പരാതിയിൽ നീലേശ്വരം പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം സ്കൂൾ അധികൃതർ തള്ളി. 'പ്രണയ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ നീരജിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്റ്റോർ റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടു എന്നത് തെറ്റായ ആരോപണമാണ്. ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും,' ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മനോജ് ടി പി പറഞ്ഞു.
നീലേശ്വരം തൈക്കടപ്പുറം സന്തോഷിൻ്റെ മകനാണ് നീരജ്. നവംബർ ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ ആണ് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി നീരജിനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കിടപ്പു മുറിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമെ കൃത്യമായ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.
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