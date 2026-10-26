നോട്ടുബുക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ചരിത്രം; ഗാന്ധിജി നീലേശ്വരം സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നൂറ് വർഷം
1927 ൽ നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഗാന്ധിജി രാജാസ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ടുബുക്കിൽ ഗാന്ധിജി സന്ദേശം എഴുതി നൽകിയതിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമാണ് നടക്കുന്നത്.
Published : October 26, 2026 at 5:46 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: "നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഖാദി പ്രചാരണത്തിലും നൂൽനൂൽപ്പിലും മുഴുകണം" 1927 ഒക്ടോബർ 26ന് ഗാന്ധിജി ചെന്നൈ മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഴുതി നൽകിയ കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാചകമാണ് ഇത്. 1918 ൽ സ്ഥാപിതമായ രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു.
രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ശക്തമായ സമര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ഗാന്ധിജി അറിഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 100 വർഷം മുമ്പ് നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയത്. അന്ന് ഈ ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും നീലേശ്വരം സ്വദേശിയും കവിയുമായ വിദ്വാൻ പി. കേളുനായരും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഗാന്ധിജിയെ സ്വീകരിച്ചു. ആ നിമിഷത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നോട്ടുബുക്കിൽ ഗാന്ധിജി മഷിപ്പേനയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സന്ദേശം എഴുതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ ഓർമയ്ക്ക് 100 വർഷം തികയുകയാണ്.
അന്ന് ഗാന്ധിജിയെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയവരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പക്ഷെ ഗാന്ധിജി എഴുതിയ ആ കൈപ്പട ഇന്നും രാജാസ് സ്കൂളിൽ നിധിപോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്കും പകർന്നു നൽകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഈ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നീലേശ്വരം നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി. പി. മുഹമ്മദ് റാഫി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നീലേശ്വരത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ പാരമ്പര്യമെന്നത് രണ്ട് ധാരയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് സജീവമായിരുന്ന അപൂർവ്വം പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് നീലേശ്വരം. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറു ഭാഗത്ത് കർഷക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കലാപങ്ങൾക്കും നീലേശ്വരത്തിന്റെ പാലായി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വേദിയായിട്ടുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് റാഫി പറഞ്ഞു.
അന്ന് സൗത്ത് കാനറയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നീലേശ്വരം പ്രദേശം. മേലത്ത് നാരായണൻ നമ്പ്യാർ, എൻ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ, എൻ.കെ. കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായി പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. ഇന്ന് കാസർകോട് ജില്ലയായി മാറിയ സൗത്ത് കാനറ, ജില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായത് 1927 ൽ ഗാന്ധിജി നീലേശ്വരത്തെ ജനങ്ങളോട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തോടെയാണ്.
തീവണ്ടി നീലേശ്വരത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞതിനാൽ മദ്രാസ്-മംഗലാപുരം മെയിലിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജി സംസാരിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരജ്വാല കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് ജ്വലിപ്പിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് വേദിയായ ചെന്നൈ മെയിലിന് നീലേശ്വരത്ത് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഈ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ എങ്കിലും ട്രെയിനിനു സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. നീലേശ്വരം റെയിൽവേ വികസന ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിവേദനം അയച്ചു.
നൂറാം വാർഷികത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ
ഗാന്ധിജി നീലേശ്വരത്ത് വന്നിറങ്ങിയതിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വിവിധ സംഘടനകൾ. മഹാത്മാഗാന്ധി നീലേശ്വരം രാജാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്ദേശം നൽകിയതിന്റെ നൂറാം വാർഷിക ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീലേശ്വരം റെയിൽവേ വികസന ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ചിത്രാവിഷ്കാരം നടത്തി.
ഗാന്ധി സ്മൃതി മണ്ഡപം മുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പദയാത്രയും നടത്തി. മഹാത്മാഗാന്ധി നീലേശ്വരം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പടന്നക്കാട് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോളേജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണ്ണൂർ-കാസർകോട് ജില്ലാതലത്തിൽ ഗാന്ധി ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഗാന്ധി പൈതൃക യാത്ര നടത്തും.
ഗാന്ധിജിയുടെ ശിൽപം
മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഗാന്ധിജി ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയ നീലേശ്വരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നീലേശ്വരം റെയിൽവേ ഡവലപ്മെന്റ് കലക്ടീവ് (എൻആർഡിസി) 2021ൽ ഗാന്ധി ശിൽപം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ശിൽപ നിർമാണത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ശിലയിട്ട ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ശിൽപം സമർപ്പിച്ചത്.
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