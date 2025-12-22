ETV Bharat / state

അമ്പോ.... രണ്ട് തേക്കിൻ തടികള്‍ കേരളം വിട്ടത് പൊന്നും വിലയ്‌ക്ക്

വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിലമ്പൂർ അരുവാക്കോട് സെന്‍ട്രല്‍ ഡിപ്പോയിലാണ് തേക്ക് തടികളുടെ റെക്കോഡ് വില്‍പന നടന്നത്.

NILAMBUR TEAK SPECIALITY 100 YEAR OLD NILAMBUR TEAK TEAK SOLD RECORD PRICE NILAMBUR TEAK RECENT SALE
100-year-old Nilambur teak sold record price (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: നിലമ്പൂരില്‍ തേക്കിന് ലഭിച്ചത് പൊന്നും വില. ഈ റെക്കോഡ് വില കേട്ടാൽ രണ്ടു തേക്ക് തൈ വയ്‌ക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ആർക്കായാലും തോന്നിപോകും. 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള നിലമ്പൂർ തേക്കിന് ഇത്രയും വില ഇതാദ്യം. ഒരു തേക്കിൻ്റെ രണ്ടു കഷണങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് 31.85 ലക്ഷം (31,85,828) രൂപ. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് നിലമ്പൂര്‍ തേക്ക് ഇത്രയും വലിയ വിലയ്ക്ക് ലേലത്തില്‍ പോകുന്നത്.

നികുതി ഉള്‍പ്പെടെയാണ് രണ്ടു കഷണങ്ങൾക്ക് ഈ തുക ലഭിച്ചത്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിലമ്പൂർ അരുവാക്കോട് സെന്‍ട്രല്‍ ഡിപ്പോയിലാണ് തേക്ക് തടികളുടെ ഈ റെക്കോഡ് വില്‍പന നടന്നത്. തേക്ക് പൊന്നും വിലയ്‌ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയതാകട്ടെ കേരളത്തിനു പുറത്ത് നിന്നുള്ള രണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള സാഗർ എൻ്റർപ്രൈസും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൗസ്സാറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനവുമാണ് തേക്ക് ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയത്.

100 വർഷം പഴക്കമുള്ള നിലമ്പൂർ തേക്കിന് റെക്കോർഡ് വില (ETV Bharat)

വനം വകുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്താളുകളില്‍ ഇടം പിടിച്ച തേക്കാണ് സംസ്ഥാനം കടന്ന് പോകുന്നത്. ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിനും വീട് നിർമാണത്തിനുമായാണ് തേക്ക് കഷണങ്ങൾ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയത്. ഗുജറാത്തിലെ സാഗർ എൻ്റർപ്രൈസ് ബി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തേക്കാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. വീട് നിര്‍മാണത്തിനായി തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി സി ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട തേക്ക് തടി ലേലത്തിൽ വാങ്ങി.

NILAMBUR TEAK SPECIALITY 100 YEAR OLD NILAMBUR TEAK TEAK SOLD RECORD PRICE NILAMBUR TEAK RECENT SALE
ലേലത്തിൽ വിറ്റ തേക്ക് തടി (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് നിലമ്പൂര്‍ തേക്ക് ഇത്രയും വലിയ വിലയ്ക്ക് ലേലത്തില്‍ പോകുന്നത്. വഴിക്കടവ് റേഞ്ചിലെ നെല്ലിക്കുത്ത് വനം സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ പുഞ്ചക്കൊല്ലി ആദിവാസി നഗറിനുസമീപം ഭീഷണിയായി നിന്ന തേക്കായിരുന്നു ഇതെന്ന് സ്‌പെഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ ജിതേഷ് പറഞ്ഞു. "നൂറു വര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ തേക്ക് തടി മുറിച്ച്‌ നിലമ്പൂരിലെ അരുവാക്കോട് ഡിപ്പോയില്‍ ലേലത്തിനുവച്ചു. ശേഷമാണ് ലേലത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഇരുകൂട്ടരും തേക്ക് തടി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇവർക്ക് നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഗുണവും അറിയാം" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

NILAMBUR TEAK SPECIALITY 100 YEAR OLD NILAMBUR TEAK TEAK SOLD RECORD PRICE NILAMBUR TEAK RECENT SALE
തേക്ക് തടികൾ (ETV Bharat)
NILAMBUR TEAK SPECIALITY 100 YEAR OLD NILAMBUR TEAK TEAK SOLD RECORD PRICE NILAMBUR TEAK RECENT SALE
തേക്ക് തടികൾ (ETV Bharat)

ബി കയറ്റുമതി ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട 1 836 ഘനമീറ്ററുള്ള തേക്ക് തടിക്ക് ഒരു ഘനമീറ്ററിന് 5 43 000 രൂപ പ്രകാരം 9 96,948 രൂപ ലഭിച്ചു. ജിഎസ്‌ടി ഉള്‍പ്പെടെ 26. 5 ശതമാനം നികുതി കൂടി കൂട്ടിയാല്‍ ഒരു കഷണത്തിന് 12 59,922 രൂപ ലഭിച്ചു. സി ക്ലാസില്‍ കയറ്റുമതി ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട 2.925 ഘനമീറ്ററുള്ള രണ്ടാം കഷണത്തിന് ഘനമീറ്ററിന് 521,000 രൂപ പ്രകാരം 15 23,925 രൂപ ലഭിച്ചു. 26. 5 ശതമാനം നികുതി ഉള്‍പ്പെടെ 1925,906 രൂപ അടക്കം 31 85,828 രൂപ വനംവകുപ്പിന് ഈ ലേലക്കച്ചവടത്തിൽ ലഭിച്ചു.

Also Read: അഹാന്‍ മുതല്‍ ശ്രീരശ്‌മി വരെ... ഇൻ്റര്‍നെറ്റിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കേരളത്തിലെ വൈറല്‍ താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍, YEAR ENDER 2025

TAGGED:

NILAMBUR TEAK SPECIALITY
100 YEAR OLD NILAMBUR TEAK
TEAK SOLD RECORD PRICE
NILAMBUR TEAK RECENT SALE
NILAMBUR TEAK SOLD RECORD PRICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.