അതിഥി കുട്ടികൾക്ക് കരുതലിൻ്റെ പത്തു വർഷം; 'റോഷ്നി' പദ്ധതി പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്
അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരവധി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായി എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
Published : May 15, 2026 at 5:42 PM IST
എറണാകുളം: ജില്ലയിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഷ്നി പദ്ധതി വിജയകരമായി പത്താം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ജില്ലാ കളക്ടർ ജി. പ്രിയങ്കയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കലക്ടറേറ്റിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം പൂർണമായും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ദേശിയ തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കലക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. വിവിധ ഉത്സവങ്ങൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുമായി ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ജില്ലയിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല നേരിട്ട വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇവരുടെ പ്രസക്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.
ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന 'വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം' ഈ കുട്ടികൾക്കും പൂർണമായി അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. അവർക്ക് കൃത്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും കരുതലും നൽകുന്നതിലൂടെ ഭാവിയിൽ സമൂഹത്തിന് കരുത്തുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാമെന്നും, ഒപ്പം കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾക്കായി പ്രത്യേക ഡ്രൈവ്
അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങളും മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിൽ ഇത്തരം രേഖകളില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കായി ജൂൺ 15 മുതൽ ജില്ലയിൽ പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് ആരംഭിക്കാൻ യോഗം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് വഴി പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റോ, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ (ഡിസിപിഒ) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളോ ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഐ.ടി മിഷനെയും സബ് കളക്ടറെയെയും ജില്ലാ കലക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
ബാലവേലയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ
പെരുമ്പാവൂർ, വെങ്ങോല മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബാലവേല തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കേക്ക് പാക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസായ ജോലികളിൽ കുട്ടികളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഡിസിപിഒ, പൊലീസ്, ലേബർ എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ സംയുക്ത സർവേ നടത്താൻ യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു. ചെറിയ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മുതിർന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ പെരുമ്പാവൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡേ-കേയർ സെൻ്ററുകളും ക്രഷുകളും അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനമായി.
നൈപുണ്യ വികസനവും ഉപജീവന മാർഗങ്ങളും
ഏഴാം ക്ലാസിനു ശേഷം അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾ പഠനം നിർത്തുന്ന പ്രവണത പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടെ പഠനോപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും. പത്താം ക്ലാസും പ്ലസ് ടുവും കഴിഞ്ഞ നൂറോളം കുട്ടികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി അസാപ്പ് (ASAP) കേരള വഴി മൂന്ന് - നാല് മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കും. ഇതിനുപുറമേ, അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബശ്രീ അംഗത്വം നൽകി അവരുടെ മക്കളെ ബാലസഭകളുടെയും നൈപുണ്യ സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഭാഗമാക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളിലെ അന്തർലീനമായ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, പഠനത്തോടൊപ്പം വരുമാനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ബിഹാറിലെ മധുബനി പോലുള്ള പരമ്പരാഗത കരകൗശല വിദ്യകളിൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും. ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ എൻ.ജി.ഒകളുടെ സഹായം തേടും.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും പരാതി പരിഹാരവും
തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. പോഷകാഹാരക്കുറവും പകർച്ചവ്യാധികളും തടയുന്നതിനായി അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷകളിൽ പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നൽകും. കൂടാതെ, ബാലവിവാഹത്തിനെതിരെ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പും ഡി.സി.പി.ഒയും ചേർന്ന് ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കും.
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ പീഡനങ്ങളും മറ്റ് പരാതികളും നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതിനായി എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അദാലത്തുകളും ക്യാമ്പുകളും നടത്താൻ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർക്ക് (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ്) യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകി.
ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫീസർ ജയന്തി പി നായർ, റോഷ്നി ജില്ലാ കോ ഓഡിനേറ്റർ സി.കെ. പ്രകാശ്, റോഷ്നി അക്കാദമിക് കോ ഓഡിനേറ്റർ ജയശ്രീ കുളക്കുന്നത്ത് , നവകേരളം ജില്ലാ കോഓഡിനേറ്റർ എസ് രഞ്ജിനി, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ കോഓഡിനേറ്റർ ടി. എം. റജീന എന്നിവരും മറ്റ് പ്രമുഖ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.
