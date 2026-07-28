ഫ്രഞ്ച് പടയെ നയിക്കാൻ ഇതിഹാസമെത്തുന്നു; ദെഷാംപ്സിന്റെ പിൻഗാമിയായി സിനദിൻ സിദാൻ
സിനദിൻ സിദാൻ ഫ്രാൻസിന്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ; കരാർ 2030 ലോകകപ്പ് വരെ.
Published : July 28, 2026 at 4:50 PM IST
പാരീസ്: ഫ്രാന്സ് ദേശീയ പുരുഷ ടീമിന്റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ഇതിഹാസ താരം സിനദിൻ സിദാനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 54-കാരനായ സിദാൻ, 2030 ഫിഫ ലോകകപ്പ് വരെയുള്ള അടുത്ത നാല് വർഷത്തെ കരാറിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
എഫ്.എഫ്.എഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പ് ഡിയാലോയാണ് സിദാനെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ (1964-ൽ ഹെൻറി ഗ്വെറിന് ശേഷം) ചുമതലയേൽക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് മാനേജറാണ് സിദാൻ.
ദെഷാംപ്സിന്റെ പിൻഗാമി
ഫ്രഞ്ച് ടീമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നയിച്ച റെക്കോർഡുള്ള ദിദിയർ ദെഷാംപ്സിന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് സിദാൻ എത്തുന്നത്. 2026 ലോകകപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ, തന്റെ 14 വർഷത്തെ നീണ്ട പരിശീലന കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ച് ദെഷാംപ്സ് പടിയിറങ്ങിയിരുന്നു.
𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026
'ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ടീമിനേക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടീമിന്റെ മാനേജറാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്," സിദാൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഫെഡറേഷന് നന്ദി പറയുന്നു. ദിദിയറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫും നൽകിയ 14 വർഷത്തെ സേവനത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ടീമിനായി എനിക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്."
വരാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
ഫ്രാൻസിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരിൽ ഒരാളായ സിദാൻ, ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേൽക്കും. 2026-2027 യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് കാമ്പെയ്നിലൂടെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ടീമിനൊപ്പമുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് യൂറോ 2028 യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ, 2028-2029 നേഷൻസ് ലീഗ്, 2030 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം ടീമിനെ നയിക്കും. തന്റെ പുതിയ കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം സിദാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഫെഡറേഷന്റെ പ്രതികരണം
റയൽ മാഡ്രിഡിനെ തുടർച്ചയായ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച സിദാന്റെ വരവിനെ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പ് ഡിയാലോ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത്.
'സിദാന്റെ നിയമനം എഫ്.എഫ്.എഫിന് വലിയ അഭിമാനമാണ്. ലെ ബ്ലൂസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഇതിഹാസവും, തന്റെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു കോച്ചും, വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ടീമും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുചേരലാണിത്. പ്രതിഭ, കഠിനാധ്വാനം, വിനയം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് സിദാന്റെ കരിയർ. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്," ഫിലിപ്പ് ഡിയാലോ വ്യക്തമാക്കി.
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