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'ഇന്ത്യ വമ്പന്മാരല്ല, ഇരു ടീമുകൾക്കും തുല്യസാധ്യത; സിംബാബ്‌വെ നായകന്‍ സിക്കന്ദർ റാസ

ഇന്ത്യ-സിംബാബ്‌വെ ടി20 പരമ്പര: ഇരുടീമുകൾക്കും തുല്യസാധ്യതയെന്ന് സിക്കന്ദർ റാസ

IND VS ZIM T20 SERIES 2026
IND VS ZIM T20 SERIES 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 9:40 AM IST

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ഹരാരെ: മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ ഉണ്ടെന്ന വാദങ്ങളെ തള്ളി സിംബാബ്‌വെ ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദർ റാസ. ഇന്ത്യ കരുത്തരാണെങ്കിലും, ഈ പരമ്പരയിൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും തുല്യ വിജയസാധ്യതയാണുള്ളതെന്ന് റാസ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് (ജൂലൈ 23) ഹരാരെയിൽ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സിംബാബ്‌വെ നായകന്‍റെ പ്രതികരണം.

തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഇന്ത്യ

അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങളിലെ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനാണ് പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിൽ യുവ ഇന്ത്യൻ നിര ഇറങ്ങുന്നത്. അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര 2-0 നും, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പര 4-0 നും ഇന്ത്യ കൈവിട്ടിരുന്നു. ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന്‍റെ കീഴിലിറങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലും 2-1 ന് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ സമീപകാല ഫോമും പുനർനിർമ്മാണ ഘട്ടവും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനാണ് സിംബാബ്‌വെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സിംബാബ്‌വെ

ഈ വർഷം മികച്ച ഫോമിലുള്ള സിംബാബ്‌വെ, ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊളംബോയിൽ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിൽ കരുത്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 23 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി അട്ടിമറി നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരെയും ഈ വർഷം അവർ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രകടനങ്ങൾ ടീമിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധപ്പിക്കുന്നതായി റാസ പറഞ്ഞു.

'ഏകപക്ഷീയമായ പരമ്പരയായിരിക്കില്ല'

"ഈ പരമ്പരയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ വിജയസാധ്യതയാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരുകാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും, സിംബാബ്‌വെ അടുത്തിടെയായി വളരെ സ്ഥിരതയാർന്നതും കാണികളെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായ ക്രിക്കറ്റാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പരമ്പര ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് മികച്ച വിരുന്നായിരിക്കും. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റത്തിന്‍റെ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്, ഒരു പരിധിവരെ സിംബാബ്‌വെ ടീമിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ പരമ്പരയായിരിക്കില്ല," സിക്കന്ദർ റാസ സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സിനോട് പറഞ്ഞു.

മത്സരക്രമം

മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ഇന്ന് നടക്കും. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മത്സരങ്ങൾ ജൂലൈ 25, 26 തീയതികളിൽ ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിൽ അരങ്ങേറും.

ടീം സ്ക്വാഡുകൾ:

ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), വൈഭവ് സൂര്യവംശി, അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, റിങ്കു സിംഗ്, ഹർഷ് ദുബെ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, യാഷ് താക്കൂർ, അശോക് ശർമ്മ, മായങ്ക് യാദവ്, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ).

സിംബാബ്‌വെ: സിക്കന്ദർ റാസ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ്, റയാൻ ബേൾ, തനക ചിവാങ്ക, ബെൻ കുറാൻ, ബ്രാഡ് ഇവാൻസ്, വെസ്ലി മാധേവെരെ, തദിവനാഷെ മരുമാനി, വെല്ലിംഗ്ടൺ മസകദ്സ, ബ്ലെസ്സിങ് മുസരബാനി, ഡിയോൺ മിയേഴ്‌സ്, റിച്ചാർഡ് നഗരാവ, ന്യൂമാൻ ന്യാംഹുരി, മിൽട്ടൺ ശുംബ, തഫാദ്‌വ സിഗ.

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