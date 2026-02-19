ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് എട്ടില് ഇനി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരുടെ തീപാറും പോരാട്ടം; ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു പിന്നാലെ ലങ്കയെയും വീഴ്ത്തി സിംബാബ്വെ
നായകൻ സിക്കന്ദർ റാസയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗും (26 പന്തിൽ 45) ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റിന്റെ പോരാട്ടവീര്യവുമാണ് കൊളംബോയിൽ സിംബാബ്വെയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം സമ്മാനിച്ചത്.
February 19, 2026
കൊളംബോ: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ തോൽവിയറിയാതെയുള്ള തങ്ങളുടെ വിജയയാത്ര തുടര്ന്ന് സിംബാബ്വെ. ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്കയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് അന്ത്യം കുറിച്ചാണ് സിംബാബ്വെ ആവേശകരമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ശക്തരായ ഓസ്ട്രേലിയ തോല്പ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സിബാബ്വെ ശ്രീലങ്കിയെ നേരിട്ടത്.
സൂപ്പർ എട്ട് യോഗ്യത നേരത്തെ ഉറപ്പാക്കിയെങ്കിലും, ഒരു കളി പോലും തോൽക്കാതെ മുന്നേറുന്ന തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ലങ്കൻ മണ്ണിലും ആവർത്തിക്കാൻ സിക്കന്ദർ റാസയ്ക്കും സംഘത്തിനും സാധിച്ചു. നായകൻ സിക്കന്ദർ റാസയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗും (26 പന്തിൽ 45) ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റിന്റെ പോരാട്ടവീര്യവുമാണ് കൊളംബോയിൽ സിംബാബ്വെയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. കൊളംബോയിലെ വേഗത കുറഞ്ഞ പിച്ചിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക ഉയർത്തിയ 178/7 എന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സ്കോർ, അഞ്ച് ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ സിംബാബ്വെ മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ സിംബാബ്വെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണർമാരായ ബെന്നറ്റും മാരുമാണിയും മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. പവർപ്ലേയിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 55 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത ഇവർ ലങ്കൻ ബൗളർമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഇടയ്ക്ക് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ലങ്ക തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 12-ാം ഓവറിൽ സിംബാബ്വെ 98-ന് രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നായകൻ റാസ ക്രീസിലെത്തി. ജയിക്കാൻ 36 പന്തിൽ 65 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ ലങ്കയ്ക്കായിരുന്നു വിജയസാധ്യത കൂടുതൽ.
എന്നാൽ ദുഷൻ ഹേമന്ത എറിഞ്ഞ ഓവറിൽ രണ്ട് പടുകൂറ്റൻ സിക്സറുകളും ഒരു ഫോറുമടക്കം അടിച്ചെടുത്ത റാസ കളി സിംബാബ്വെയുടെ വരുതിയിലാക്കി. ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന ആദ്യ സിംബാബ്വെ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ് ഈ മത്സരത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ ടോണി മുന്യോംഗയുടെ വെടിക്കെട്ട് സിക്സറും ബെന്നറ്റിന്റെ ഫിനിഷിംഗും കൂടിയായപ്പോൾ തോൽവിയറിയാത്ത ടീമെന്ന ഖ്യാതിയോടെ സിംബാബ്വെ സൂപ്പർ എയിറ്റിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചു.
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീലങ്ക പതും നിസ്സങ്കയുടെ (35 പന്തിൽ 50) മികവിലാണ് മികച്ച സ്കോറിലെത്തിയത്. പവർപ്ലേയിൽ 61 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത ലങ്കയെ സ്പിന്നർമാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് റാസ നിയന്ത്രിച്ചത്. മധ്യ ഓവറുകളിൽ സ്പിന്നർമാരായ റയാൻ ബേളും ക്രീമറും ലങ്കൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ പിടിച്ചുനിർത്തിയെങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിൽ പവൻ രത്നായകെ (25 പന്തിൽ 44), ദുനിത് വെല്ലാലഗെ (15) എന്നിവർ നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം ലങ്കൻ സ്കോർ 178-ൽ എത്തിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറിയെങ്കിലും സൂപ്പർ എട്ടില് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് സിംബാബ്വെയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 23-ന് കരുത്തരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയാണ് സിംബാബ്വെയുടെ ആദ്യ മത്സരം. ഫെബ്രുവരി 26-ന് ഇന്ത്യയെയും മാർച്ച് ഒന്നിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും അവർ നേരിടും. സിംബാബ്വെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ നാല് ടീമുകളും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അതത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയവരാണ് എന്നതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സൂപ്പർ എട്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങാനിരിക്കെ, ഇതുവരെ ഒരു തോൽവി പോലും വഴങ്ങാത്ത സിംബാബ്വെയുടെ പ്രകടനം മറ്റു ടീമുകള്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്.
