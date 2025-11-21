ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പര: ശ്രീലങ്കയെ വിറപ്പിച്ച് സിംബാബ്വെ; 67 റണ്സിന്റെ തകര്പ്പന് ജയം
ഐസിസി ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യത്തിനെതിരെ സിംബാബ്വെ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജയമാണിത്.
Published : November 21, 2025 at 10:36 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയില് ശ്രീലങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് സിംബാബ്വെ. ഇന്നലെ റാവല്പിണ്ടിയില് നടന്ന മത്സരത്തില് ശ്രീലങ്കയെ 67 റണ്സിനാണ് സിംബാബ്വെ തകര്ത്തത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സിംബാബ്വെ 20 ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 162 റണ്സെടുത്തപ്പോള് ശ്രീലങ്ക 20 ഓവറില് വെറും 95 റണ്സിന് ഓള് ഔട്ടായി. 47 റൺസും ഒരു വിക്കറ്റും നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ സിക്ദർ റാസയ്ക്ക് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. താരത്തിന്റെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം ശ്രീലങ്കൻ ബൗളിംഗിനെ തകർത്തത്. മത്സരത്തിൽ, ഇടംകൈയ്യൻ പേസർ ബ്രാഡ് ഇവാൻസ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. 4 ഓവറിൽ 9 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.
സിംബാബ്വെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിലെ (ഐസിസി) ഒരു പൂർണ്ണ അംഗത്തിനെതിരെ സിംബാബ്വെ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്. ജയത്തോടെ, രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റു മായി സിംബാബ്വെ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാനോട് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് തോല്വി വഴങ്ങിയ സിംബാബ്വെയുടെ ആദ്യ ജയമാണിത്. ടി20യിൽ മുഴുവൻ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ടീമുകൾക്കെതിരെ സിംബാബ്വെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.
- 67 റൺസ് vs ശ്രീലങ്ക- 2025
- 31 റൺസ് vs ബംഗ്ലാദേശ് - 2016
- 31 റൺസ് vs അയർലൻഡ്- 2022
- 26 റൺസ് vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് -2010
- 23 റൺസ് vs ബംഗ്ലാദേശ്- 2021
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ് 49 റൺസും സിക്കന്ദർ റാസ 47 റൺസുമെടുത്ത് തിളങ്ങി. റയാന് ബേൾ 18 റണ്സെടുത്തു. ശ്രീലങ്കക്കായി വാനിന്ദു ഹസരങ്ക മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള് ഇഷാന് മലിംഗ രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ശ്രീലങ്കക്ക് ആദ്യ ഓവറില് തന്നെ അടിതെറ്റി. ഓപ്പണര് പാതും നിസങ്കയെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി.
കുശാല് മെന്ഡിസ്(6), കുശാല് പെരേരയും(4),ഭാനുക രാജപക്സ(11) എന്നിവരും നിലയുറപ്പിക്കാതെ മടങ്ങി.ശ്രീലങ്കയുടെ ടോപ് സ്കോറർ 34 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ദസുൻ ഷനകയാണ്. പിന്നീടാര്ക്കും പിടിച്ചു നില്ക്കാനായില്ല. സിംബാബ്വെക്ക് വേണ്ടി ബ്രാന്ഡ് ഇവാന്സ് മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള് റിച്ചാര്ഡ് ഗവാര രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും.