ETV Bharat / sports

ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പര: ശ്രീലങ്കയെ വിറപ്പിച്ച് സിംബാബ്‌വെ; 67 റണ്‍സിന്‍റെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

ഐസിസി ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യത്തിനെതിരെ സിംബാബ്‌വെ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജയമാണിത്.

Zimbabwe defeated Sri Lanka
Zimbabwe defeated Sri Lanka by 67 runs in the T20 tri-series (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ത്രിരാഷ്ട്ര ടി20 പരമ്പരയില്‍ ശ്രീലങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് സിംബാബ്‌വെ. ഇന്നലെ റാവല്‍പിണ്ടിയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയെ 67 റണ്‍സിനാണ് സിംബാബ്‌വെ തകര്‍ത്തത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത സിംബാബ്‌വെ 20 ഓവറില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 162 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ ശ്രീലങ്ക 20 ഓവറില്‍ വെറും 95 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടായി. 47 റൺസും ഒരു വിക്കറ്റും നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ സിക്ദർ റാസയ്ക്ക് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. താരത്തിന്‍റെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം ശ്രീലങ്കൻ ബൗളിംഗിനെ തകർത്തത്. മത്സരത്തിൽ, ഇടംകൈയ്യൻ പേസർ ബ്രാഡ് ഇവാൻസ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. 4 ഓവറിൽ 9 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിംബാബ്‌വെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു

ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിലെ (ഐസിസി) ഒരു പൂർണ്ണ അംഗത്തിനെതിരെ സിംബാബ്‌വെ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണിത്. ജയത്തോടെ, രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്‍റു മായി സിംബാബ്‌വെ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനോട് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് തോല്‍വി വഴങ്ങിയ സിംബാബ്‌വെയുടെ ആദ്യ ജയമാണിത്. ടി20യിൽ മുഴുവൻ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ടീമുകൾക്കെതിരെ സിംബാബ്‌വെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം.

  • 67 റൺസ് vs ശ്രീലങ്ക- 2025
  • 31 റൺസ് vs ബംഗ്ലാദേശ് - 2016
  • 31 റൺസ് vs അയർലൻഡ്- 2022
  • 26 റൺസ് vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് -2010
  • 23 റൺസ് vs ബംഗ്ലാദേശ്- 2021

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സിംബാബ്‌വെയ്ക്കായി ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ് 49 റൺസും സിക്കന്ദർ റാസ 47 റൺസുമെടുത്ത് തിളങ്ങി. റയാന്‍ ബേൾ 18 റണ്‍സെടുത്തു. ശ്രീലങ്കക്കായി വാനിന്ദു ഹസരങ്ക മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ ഇഷാന്‍ മലിംഗ രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ശ്രീലങ്കക്ക് ആദ്യ ഓവറില്‍ തന്നെ അടിതെറ്റി. ഓപ്പണര്‍ പാതും നിസങ്കയെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി.

Zimbabwe defeated Sri Lanka
Zimbabwe defeated Sri Lanka (Zimbabwe Crciekt)

കുശാല്‍ മെന്‍ഡിസ്(6), കുശാല്‍ പെരേരയും(4),ഭാനുക രാജപക്സ(11) എന്നിവരും നിലയുറപ്പിക്കാതെ മടങ്ങി.ശ്രീലങ്കയുടെ ടോപ് സ്കോറർ 34 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ദസുൻ ഷനകയാണ്. പിന്നീടാര്‍ക്കും പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായില്ല. സിംബാബ്‌വെക്ക് വേണ്ടി ബ്രാന്‍ഡ് ഇവാന്‍സ് മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗവാര രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു. നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും.

  1. Also Read: നാണക്കേടില്‍ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം: ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 142-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി, സ്‌പെയിന്‍ ഒന്നാമത്
  2. Also Read:ചരിത്രമെഴുതി അഷ്‌റഫ് ഹകിമി: സലാഹിനെ മറികടന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി

TAGGED:

ZIMBABWE VS SRI LANKA
ZIMBABWE BEAT SRI LANKA
PAKISTAN T20I TRI SERIES
ZIMBABWE CRICKET
ZIMBABWE BIGGEST WIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.