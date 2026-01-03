ടി20 ലോകകപ്പില് സിംബാബ്വെയെ സിക്കന്ദർ റാസ നയിക്കും; മുൻ ക്യാപ്റ്റനും ഇടം നേടി, ടീമില് ഇവര്..!
Published : January 3, 2026 at 3:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിനെ സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിചയസമ്പന്നനായ ഓൾറൗണ്ടർ സിക്കന്ദർ റാസയെ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു. യുവ ബാറ്റര്മാരായ ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റും തടിവനാഷെ മരുമാനിയും ടീമിലിടം നേടി. മുൻ നായകൻ ഗ്രെയിം ക്രീമറെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് താരം തിരിച്ചെത്തുന്നത്.
വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ബ്രണ്ടൻ ടെയ്ലറും ടീമിലുണ്ട്. ആഭ്യന്തര ടി20 ടൂർണമെന്റില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ യുവതാരം ക്ലൈവ് മദാൻഡെയും ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ബ്ലെസ്സിംഗ് മുസറബാനി ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റിനെ നയിക്കും. റിച്ചാർഡ് എൻഗാരവ, ബ്രാഡ്ലി ഇവാൻസ്, ടിനോടെൻഡ മഫോസ എന്നിവർ സിംബാബ്വെയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾക്ക് ഊര്ജ്ജം നല്കും.
ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുന്നടി20 ലോകകപ്പിൽ സിംബാബ്വെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ, സഹ ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്ക എന്നിവരെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളില് നേരിടും. ഗ്രൂപ്പിലെ മികച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ സൂപ്പർ എട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറും.
Zimbabwe veteran Sikandar Raza will captain the 15-member side for the #T20WorldCup in India and Sri Lanka 🏏— ICC (@ICC) January 2, 2026
More 👉 https://t.co/8mtzqcEB0w pic.twitter.com/Kj0qQgt9f6
ഫെബ്രുവരി 9 ന് കൊളംബോയിലെ സിംഹളീസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തോടെ സിംബാബ്വെ ടി20 ലോകകപ്പിനു തുടക്കം കുറിക്കും. തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 13 ന് ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരം നടക്കും. ഫെബ്രുവരി 17 ന് പല്ലെക്കലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അയർലൻഡിനെ നേരിടാൻ ടീം കാൻഡിയിൽ പോകും, തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 19 ന് ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൊളംബോയിലേക്ക് മടങ്ങും.
സിംബാബ്വെ ടി20 ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ്
സിക്കന്ദർ റാസ (ക്യാപ്റ്റൻ), ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ്, റയാൻ ബർൾ, ഗ്രെയിം ക്രീമർ, ബ്രാഡ്ലി ഇവാൻസ്, ക്ലൈവ് മദാൻഡെ, ടിനോടെൻഡ മപോസ, തദിവാനഷെ മറുമണി, വെല്ലിംഗ്ടൺ മസകാഡ്സ, ടോണി മ്യുൻയോംഗ, തഷിങ്കായോൻ മുസെകിവാനി, ബച്ചാരായോൻ മുസെകിവാനി, ബച്ചാർയോൺ മ്യൂസകിവാ, ബ്രണ്ടൻ ടെയ്ലർ.
2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
- ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
- ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
- ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ
