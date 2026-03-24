കളിക്കളത്തിലെ ഇതിഹാസം ഇനി തന്ത്രങ്ങളോതും; ഫ്രഞ്ച് പടയെ നയിക്കാൻ സിദാന് വരുന്നു
ലോകകപ്പിന് ശേഷം സിദാൻ ഫ്രഞ്ച് പരിശീലകൻ, ധാരണയിലെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
Published : March 24, 2026 at 1:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ഇതിഹാസ താരം സിനദിൻ സിദാൻ ചുമതലയേൽക്കും. ഇഎസ്പിഎന് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മുൻ പരിശീലകനായ സിദാനും ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും ഇതുസംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ധാരണയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ദെഷാംപ്സിന്റെ പടിയിറക്കം
നിലവിലെ പരിശീലകൻ ദിദിയർ ദെഷാംപ്സ് 2026 ലോകകപ്പോടെ തന്റെ 14 വർഷം നീണ്ട പരിശീലക വേഷം അഴിച്ചുവെക്കും. ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ദെഷാംപ്സിന്റേത്. 2018ൽ ഫ്രാൻസിനെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച അദ്ദേഹം, 2021-ൽ ടീമിന് യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗും നേടിക്കൊടുത്തു. കൂടാതെ 2016ലെ യൂറോ കപ്പിലും 2022ലെ ലോകകപ്പിലും ഫ്രാൻസിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. കളിക്കാരനായും പരിശീലകനായും ലോകകപ്പ് നേടിയ ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരാളെന്ന ബഹുമതിയും ദെഷാംപ്സിനുണ്ട്.
Zinedine Zidane will succeed Didier Deschamps as France national team head coach in the summer, with a verbal agreement already reached, sources have told @LaurensJulien.— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2026
He will officially be appointed once the 2026 World Cup is concluded for France.
2026 ലോകകപ്പും ഫ്രാൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പും
2026 ജൂൺ 12നാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ സെനഗൽ, നോർവേ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ടീം യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനിക്കപ്പെടും. ജൂൺ 17-ന് സെനഗലിനെതിരെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ആദ്യ മത്സരം.
സിദാന്റെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു
2021ൽ റയൽ മാഡ്രിഡിലെ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരിശീലക ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചത് മുതൽ സിദാൻ ഫ്രഞ്ച് ടീമിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 1998ൽ ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ടീമിലെ സഹതാരങ്ങളായിരുന്നു സിദാനും ദെഷാംപ്സും. ലോകകപ്പ് കാമ്പെയ്ൻ അവസാനിച്ചാലുടൻ സിദാൻ ചുമതലയേൽക്കുമെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
പരിശീലകനെന്ന നിലയിലെ സിദാന്റെ മികവ്
കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ലോകം കീഴടക്കിയ സിദാൻ പരിശീലക വേഷത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2016ൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ റിസർവ് ടീമിൽ നിന്നും മുഖ്യ പരിശീലകനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അദ്ദേഹം ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം റയലിന് നേടിക്കൊടുത്തത് സിദാന്റെ തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. കൂടാതെ രണ്ട് ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പുകളും രണ്ട് യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പുകളും അദ്ദേഹം ടീമിന് സമ്മാനിച്ചു. 2016-17 സീസണിൽ ലാ ലിഗ കിരീടവും അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ റയൽ നേടി. 2018-ൽ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തി 2019-20 സീസണിൽ വീണ്ടും ടീമിനെ ലാ ലിഗ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി.
Also Read: ഐപിഎൽ 2026: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നിരയിൽ മാറ്റം; കറന് പകരം ഷനകയെത്തി