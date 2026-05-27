ഫിഫ ലോകകപ്പ് സംപ്രേക്ഷണാവകാശത്തിനായി 'സീ'; റിലയൻസ്-ഡിസ്നി സഖ്യം പ്രതിസന്ധിയിൽ
ജൂൺ 11-ന് ആരംഭിക്കുന്ന 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണ സ്ട്രീമിങ് അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സീ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഫിഫയുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു.
Published : May 27, 2026 at 7:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ് : ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമ അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രമുഖ മാധ്യമ ശൃംഖലയായ സീ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. ടൂർണമെൻ്റ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുമായി (FIFA) ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന വിവരം കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഫിഫയും റിലയൻസ്, ഡിസ്നി സംയുക്ത സംരംഭവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ നിലവിൽ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണെന്നും ടൂർണമെൻ്റ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ഈ നീക്കങ്ങൾ ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷമാണ്.
'യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ്' എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്പോർട്സ് ചാനൽ
കായിക സംപ്രേക്ഷണ രംഗത്തേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 'യുണൈറ്റ് 8 സ്പോർട്സ്' (Unite8 Sports) എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്പോർട്സ് ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേളയിലാണ് ഫിഫയുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ വിവരങ്ങൾ സീ പുറത്തുവിട്ടത്. സ്പോർട്സിലെ തങ്ങളുടെ കവറേജ് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 HD ഹിന്ദിയിലും യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2, യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 HD ഇംഗ്ലീഷിലും
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോയിട്ടേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 2026, 2030 വർഷങ്ങളിലെ ലോകകപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേക്ഷണ പാക്കേജിനായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 100 മില്യൺ ഡോളറാണ് ഫിഫ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.എന്നാൽ ആഗോള ഫുട്ബോൾ ബോഡി പിന്നീട് കരാറിനുള്ള പ്രതീക്ഷ 60 മില്യൺ ഡോളറായി കുറച്ചു.മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നയിക്കുന്ന റിലയൻസ്-ഡിസ്നി സംരംഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 20 മില്യൺ ഡോളറിനേക്കാൾ സീയിൽ നിന്നുള്ള ബിഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പരാമർശിക്കുന്നു.ജപ്പാൻ്റെ സോണി ഗ്രൂപ്പും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഔദ്യോഗിക ഓഫറുകൾ ഒന്നും നൽകിയില്ല.
ആദ്യമായി 48 ടീമുകൾ; സംപ്രേക്ഷണ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026-ലെ ലോകകപ്പ് ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റിൽ ആകെ 104 മത്സരങ്ങളുണ്ടാകും. ലോകത്തെ 180-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം ലോകകപ്പിന്റെ അവകാശങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.
2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൻ്റെ ആഗോള ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചക്കാരിൽ 2.9 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു.സീ പരിപാടിയുടെ അവകാശം നേടിയാൽ, രാജ്യത്ത് പരിപാടിയുടെ സംപ്രേക്ഷണം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിക്കും, കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.
Also Read: ചിലിയുടെ മണ്ണിൽ പിറവി, ഒടുവില് 'ഡായ് ഡായ്' വരെ ; കാൽപ്പന്ത് ആവേശത്തിന്റെ സംഗീത ചരിത്രം!