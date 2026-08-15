അഗാർക്കർ പുറത്തേക്ക്? സഹീർ ഖാൻ മുഖ്യ സെലക്ടറായേക്കും; ബിസിസിഐയിൽ വന് ട്വിസ്റ്റ്!
അജിത് അഗാർക്കർ പുറത്തേക്ക്? പകരം സഹീർ ഖാൻ മുഖ്യ സെലക്ടറായേക്കും; രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഭാവിയെച്ചൊല്ലി ബിസിസിഐയിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം രൂക്ഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്!
Published : August 15, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 4:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിലവിലെ ബിസിസിഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത് അഗാർക്കറുടെ കാലാവധി നീട്ടിനൽകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും, പകരം മുൻ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ പേസർ സഹീർ ഖാൻ പുതിയ മുഖ്യ സെലക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കുമെന്ന് സൂചന. 'ദ ടെലിഗ്രാഫ്' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര അവസാനിച്ചയുടൻ ബിസിസിഐ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഗാർക്കറുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിർണ്ണായക യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ വലിയ അഴിച്ചുപണികൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും.
ലക്ഷ്മണിന് പകരം സഹീർ ഖാൻ രംഗത്തേക്ക്
വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിലാണ് അജിത് അഗാർക്കർ മുഖ്യ സെലക്ടര് സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷത്തെ കരാർ നീട്ടി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും ബിസിസിഐ അതിന് തയ്യാറല്ലെന്നാണ് സൂചന. അഗാർക്കറിന് പകരം മുൻ താരം വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണെ ഈ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ബിസിസിഐ ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ മുഖ്യ സെലക്ടര് പദവിയിലുള്ളവർ ടീമിനൊപ്പം നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കടുത്ത യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ലക്ഷ്മണ് ഈ ഓഫർ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്നാണ് ലക്ഷ്മണിനായി ബിസിസിഐ 'ഡയറക്ടർ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്' എന്ന പുതിയൊരു തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കനത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹീർ ഖാന്റെ പേര് മുഖ്യ സെലക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുവന്നത്. അഗാർക്കറുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സഹീർ ഖാൻ തന്നെയാകും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുതിയ തലപ്പത്തേക്ക് വരിക.
രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഭാവി
അജിത് അഗാർക്കറുടെ കസേര ഇളകാൻ കാരണം കേവലം കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതല്ല, മറിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഭാവിയെച്ചൊല്ലി ബിസിസിഐയും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത ഭിന്നതകളാണെന്ന് 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം രോഹിത് ശർമ്മയെ ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സെലക്ടർമാർ ആലോചിച്ചിരുന്നു. പ്രായവും ഫോമും പരിഗണിച്ച് രോഹിതിന് പകരക്കാരെ കണ്ടെത്തണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അഗാർക്കറും സംഘവും. ഇത് അവർ രോഹിതിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ സെലക്ടർമാരുടെ ഈ നീക്കത്തെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ബിസിസിഐ നിലപാട് എടുത്തത്. രോഹിത് ടീമിന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവ്ജിത് സൈകിയ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കി. 2027 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പ്രകടനം ഓരോ പരമ്പര അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം.
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