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ചേപ്പോക്കിൽ സഹീർ യുഗം; ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്‍റെ പരിശീലകനായി മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്‍റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സഹീർ ഖാൻ ചുമതലയേറ്റു.

Zaheer Khan and MS Dhoni ZAHEER KHAN CSK HEAD COACH സഹീർ ഖാൻ സിഎസ്കെ കോച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് പുതിയ കോച്ച്
Zaheer Khan and MS Dhoni (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 9:35 AM IST

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ചെന്നൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ വമ്പന്മാരായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകനായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഇടങ്കയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ സഹീർ ഖാനെ നിയമിച്ചു. 2027 സീസണിലേക്കാണ് അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ചെന്നൈ ടീം സഹീറിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ചെന്നൈ ടീമിന് പ്ലേ ഓഫ് യോഗ്യത നേടാനാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം ആദ്യം സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങിന് പകരക്കാരനായാണ് സഹീർ ഖാൻ എത്തുന്നത്. ഇതോടെ ചെന്നൈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായുള്ള ഫ്ലെമിങ്ങിന്‍റെ 18 വർഷത്തെ നീണ്ട ബന്ധം അവസാനിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ധോണിയുടെ താല്‍പര്യം

ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഭ്യന്തര കളിക്കാരെക്കുറിച്ചുമുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ കണക്കിലെടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുഖ്യ പരിശീലകൻ വേണമെന്ന് ടീമിന്‍റെ മുൻ നായകനും ഐക്കണുമായ എം.എസ്. ധോണി നിർബന്ധം പിടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സഹീർ ഖാനിലേക്ക് ചെന്നൈ മാനേജ്മെന്‍റ് എത്തിയത്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു ടീമിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ബഹുമതിയായി കാണുന്നുവെന്നും ചേപ്പോക്കിലെ സൂപ്പർ ഫാൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ അന്തരീക്ഷം ഈ ടീമിനെ കൂടുതൽ സവിശേഷമാക്കുന്നുവെന്നും കരാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം സഹീർ ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു.

പരിചയസമ്പത്തും തന്ത്രവും കൈമുതൽ

പതിനാല് വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ ഇന്ത്യക്കായി ആകെ 610 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള സഹീർ ഖാൻ, 2011-ൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയപ്പോൾ ബൗളിങ് നിരയുടെ പ്രധാന തന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നീ ടീമുകൾക്കായി 100 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 102 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം മുൻപ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടറായും, 2025 ഐപിഎല്ലിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സിന്‍റെ മെന്‍ററായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ബിസിസിഐയുടെ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ ഇന്ത്യ എ, അണ്ടർ-19 ടീമുകളിലെ യുവ പേസർമാർക്കായി ക്യാമ്പുകളും അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. യുവ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള താരത്തിന്‍റെ കഴിവും മികച്ച തന്ത്രങ്ങളും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകുമെന്ന് ടീം ഉടമ രൂപ ഗുരുനാഥും ചെന്നൈ എം.ഡി കെ.എസ്. വിശ്വനാഥനും പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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ZAHEER KHAN CSK HEAD COACH

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