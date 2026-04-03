2027 ലോകകപ്പ്: രോഹിത്തിന്‍റേയും കോലിയുടെയും കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വേണം; യുവരാജ് സിംഗ്

രോഹിത്തിന്‍റേയും കോലിയുടെയും ഭാവിയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യുവരാജ്.

Yuvraj Singh
Yuvraj Singh Urges Clarity on Rohit and Kohlis 2027 World Cup Future (ANI,IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 8:21 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യൻ ടീം പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ചു തുടങ്ങവേ, മുതിർന്ന ബാറ്റർമാരായ രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഭാവി കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണമെന്ന് മുൻ ഓൾറൗണ്ടർ യുവരാജ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രോഹിത്തും കോലിയും ടെസ്റ്റ്, ടി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യയുടെ 50 ഓവർ ടീമിൽ ഈ വെറ്ററൻ സഖ്യം ഇപ്പോഴും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ടീമിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തം ചർച്ചാവിഷയമായി തുടരുകയാണ്. സ്പോർട്‌സ് തക്കിനോട് സംസാരിക്കവെ, അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അന്തിമ തീരുമാനം കളിക്കാരും സെലക്ടർമാരും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് യുവരാജ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

തുറന്ന ചർച്ചകളുടെ ആവശ്യം

"അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ അവർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ആ തീരുമാനം അവരിലും സെലക്ടർമാരിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് യുവരാജ് പറഞ്ഞു. ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റും കളിക്കാരും തമ്മിലുള്ള സുതാര്യമായ ആശയവിനിമയത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും 2011 ലോകകപ്പ് ഹീറോ എടുത്തുപറഞ്ഞു. "എന്‍റെ പോയിന്‍റ് എന്തെന്നാൽ, അവർ മികച്ച കളിക്കാരാണ്, അവിടെ വ്യക്തതയുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു മുറിയിൽ ഇരുന്നു കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയണം. കരിയറിന്‍റെ ആ ഘട്ടത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്," യുവരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം എങ്കിലും, കളിക്കാർക്കും ടീമിന്‍റെ ഭാവി ആസൂത്രണത്തിനും അവ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ടീം ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം, പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കും. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അത് സാധാരണ സംഭവിക്കാറില്ല," യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

ധോണിയോടും കപിൽ ദേവിനോടും ക്ഷമാപണം

തന്‍റെ പിതാവ് യോഗ്‌രാജ് സിംഗ് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ക്യാപ്റ്റൻമാരായ എംഎസ് ധോണിയോടും കപിൽ ദേവിനോടും യുവരാജ് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. തന്‍റെ കരിയറിലെ ധോണിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും കപിൽ ദേവിന്‍റെ മുൻകാല തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പിതാവ് നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, "കപിൽ ദേവിനോടും എംഎസ് ധോണിയോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞുവെന്ന് യുവരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ധോണിയുമായി താൻ എപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധം പുലർത്താറുണ്ടെന്നും മുൻകാല സംഭവങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും യുവരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

