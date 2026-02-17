ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് യുവരാജ് സമ്ര; കാനഡയുടെ പത്തൊൻപതുകാരന് റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറി!

കാനഡയെ വീഴ്ത്തി സൂപ്പർ എട്ട് റൗണ്ടിൽ കടന്ന് ന്യൂസീലൻഡ്.

Yuvraj Samra
Yuvraj Samra (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ ഞെട്ടിച്ച് കാനഡയുടെ പത്തൊൻപതുകാരൻ യുവരാജ് സമ്ര. 58 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ യുവരാജ്, ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി.110 റൺസാണ് (65 പന്ത്) യുവരാജ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ കാനഡ ഉയർത്തിയ 174 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 15.1 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ കിവീസ് മറികടന്നു. മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ആറു പോയിന്‍റുമായി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ നിന്ന് കിവീസ് സൂപ്പർ 8 ലേക്ക് മുന്നേറി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

ചരിത്രനേട്ടത്തില്‍ യുവരാജ് സമ്ര

വെറും 19 വയസ്സും 141 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് യുവരാജ് സമ്ര റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. നേരത്തെ, 2014 ടി20 ലോകകപ്പിൽ 22 വയസ്സും 127 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ പാകിസ്ഥാന്‍റെ അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദിന്‍റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡ്.

ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്റര്‍

  • യുവരാജ് സമ്ര (കാനഡ) 19 വയസ്സ് 141 ദിവസം, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ, ചെന്നൈ, 2026
  • അഹമ്മദ് ഷെഹ്‌സാദ് (പാകിസ്ഥാൻ) 22 വയസ്സ് 127 ദിവസം vs ബംഗ്ലാദേശ്, മിർപൂർ, 2014
  • സുരേഷ് റെയ്‌ന (ഇന്ത്യ) 23 വയസ്സ് 156 ദിവസം, vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഗ്രോസ് ഐലറ്റ്, 2010
  • അലക്‌സ് ഹെയ്ൽസ് (ഇംഗ്ലണ്ട്) 25 വയസ്സ് 83 ദിവസം, ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ, ചിറ്റഗോംഗ്, 2014
  • ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്‌സ് (ന്യൂസിലൻഡ്) 25 വയസ്സ് 327 ദിവസം - vs ശ്രീലങ്ക, സിഡ്‌നി, 2022

ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ അർധശതകം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററും ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഒരു അസോസിയേറ്റ് രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ആദ്യ സെഞ്ച്വറിയും യുവരാജ് നേടി. കൂടാതെ, ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ടീമിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ 110 റൺസ്. ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഹീറോ യുവരാജ് സിങ്ങിനോടുള്ള ആരാധനയെ തുടർന്നാണ് താരത്തിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ പേരിട്ടത്. യുവരാജ് സമ്ര ഇതുവരെ 18 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 459 റൺസാണ് നേടിയത്. താരത്തിന്‍റെ ശരാശരി 32.78 ഉം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 159.37 ഉം ആണ്.

ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് മത്സരശേഷം യുവരാജ് പറഞ്ഞു.'സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയതുമുതൽ ഈ നിമിഷത്തിനായി ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും, ഈ വേദിയിൽ ഒരു സെഞ്ച്വറി നേടണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്‍റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ, ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

