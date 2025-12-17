മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്കിടെ കടുത്ത വയറുവേദന: ഇന്ത്യന് താരം യശസ്വി ജയ്സ്വാള് ആശുപത്രിയില്
താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ബിസിസിഐ അറിയിപ്പൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല.
Published : December 17, 2025 at 3:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിക്കിടെ കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യന് താരം യശസ്വി ജയ്സ്വാള് ആശുപത്രിയില്. ഗുരുതരമായ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻറൈറ്റിസ് ബാധിച്ചാണ് താരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ പൂനെയില് നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ മുംബൈ രാജസ്ഥാനെ തോല്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയ്സ്വാളിന് കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്.
മത്സരത്തിലുടനീളം താരത്തിനു വേദനയുണ്ടായിരുന്നെന്നും മത്സരശേഷം നില വഷളായെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജയ്സ്വാളിനെ അള്ട്രാ സൗണ്ട് സ്കാന്, സിടി സ്കാന് തുടങ്ങിയ പരിശോധനകള്ക്ക് വിധേയനാക്കി. പിന്നീട് മരുന്ന് തുടരാനും മതിയായ വിശ്രമം എടുക്കാനും ഡോക്ടര്മാര് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാല് താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ബിസിസിഐ അറിയിപ്പൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല.
അതേസമയം മുഷ്താഖ് അലിയിലെ സൂപ്പർ ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനെതിരെ മുംബൈ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ജയം സ്വന്തമാക്കി. അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ പുറത്താകാതെയുള്ള 72 റൺസും സർഫറാസ് ഖാന്റെ 22 പന്തിൽ 73 റൺസുമാണ് മുംബൈയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. രഹാനെ 41 പന്തിൽ നിന്നാണ് 72 റൺസ് നേടിയത്. 217 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന മുംബൈ 11 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
രഹാനെയ്ക്കൊപ്പം 41 റൺസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടിന് ശേഷം ജയ്സ്വാള് (15) പുറത്താവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സർഫറാസുമായി ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 39 പന്തിൽ നിന്ന് 111 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ക്ക്രിഷ് രഘുവംഷി (0), ഓൾറൗണ്ടർമാരായ സായിരാജ് പാട്ടീൽ (4), സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ (10), ക്യാപ്റ്റൻ ഷാർദുൽ താക്കൂർ (2) എന്നിവരൊക്കെ നിരാശപ്പെടുത്തി. എട്ടാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയ അഥർവ അങ്കോലേക്കർ മൂന്ന് സിക്സറുകളും ഒരു ഫോറും നേടി ഒമ്പത് പന്തിൽ 26 റൺസ് നേടി മുംബൈയെ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഷംസ് മുലാനി പുറത്താകാതെ 4 റണ്സെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ഹരിയാനക്കെതിരായ മത്സരത്തില് മുംബൈക്കായി സെഞ്ചുറി നേടിയ ജയ്സ്വാളിന് പക്ഷെ രാജസ്ഥാനെതിരെ ബാറ്റിംഗില് തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തില് 16 പന്തില് 15 റണ്സാണ് താരം നേടിയത്. ടൂര്ണമെന്റിലെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 48.33 ശരാശരിയില് 145 റണ്സ് ജയ്സ്വാള് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 168.6 ആണ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില് 78 ശരാശരിയില് 156 റണ്സും യശസ്വി നേടിയിരുന്നു.
