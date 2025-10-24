സർപ്രെെസ് പിക്അപ്പ്..! ഊബര് ഡ്രൈവറെ ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ; വൈറലായി വീഡിയോ
താരങ്ങൾ ടാക്സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രസകരമായ വീഡിയോയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Published : October 24, 2025 at 2:26 PM IST
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പര് താരങ്ങള് തന്റെ കാറില് കയറിയതില് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഊബർ ടാക്സി ഡ്രൈവർ. സമൂഹമാധ്യമത്തില് വൈറലായ വീഡിയോയില് യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ധ്രുവ് ജുറൽ, പ്രസീദ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ടാക്സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രസകരമായ വീഡിയോയാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് താരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോള് അമ്പരന്നുപോകുകയായിരുന്നു. വൈറ്റ്-ബോൾ പരമ്പരയ്ക്കായി നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് മൂന്ന് കളിക്കാരും. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു, അവസാന മത്സരം ശനിയാഴ്ച സിഡ്നിയിൽ നടക്കും.
വാഹനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഡാഷ്ക്യാം വഴിയാണ് വൈറലായ വീഡിയോ നിമിഷം പകർത്തിയത്. പ്രസിദ്ധ കൃഷ്ണ ഡ്രൈവറുടെ അരികിലും ജയ്സ്വാളും ജുറലും പിൻസീറ്റിലുമായിരുന്നു ഇരുന്നത്. യാത്രയിലുടനീളം ഡ്രൈവർ ശാന്തനായിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഒരു തരത്തിലുള്ള ആവേശവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഡ്രൈവിംഗിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാല് മൂന്ന് താരങ്ങളെ കണ്ടതിന്റെ അമ്പരപ്പും സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം.
Jaisu, Jurel and Prasidh in an Uber ride in Adelaide 🇦🇺 pic.twitter.com/c3FuVP9PeN— Wren (@vyomanaut02) October 22, 2025
ഒരുകാലത്ത് മൂന്ന് കളിക്കാരും ഐപിഎല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ താരങ്ങളായിരുന്നു.അതേസമയം ഇന്നലെ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യ തോറ്റു. ഏഴ് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശർമ്മയും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന പരമ്പരയിൽ, ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഇന്ത്യൻ ടീം തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 265 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഓസീസ് പട 46.2 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി.
അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശർമ (73), ശ്രേയസ്സ് അയ്യർ (61), അക്സര് പട്ടേൽ (44) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്സാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കരുത്തായത്. ജയത്തോടെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഓസീസ് 2–0ന് സ്വന്തമാക്കി.തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ കോലിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് തിരിച്ചടിയായി. മറുവശത്ത്, ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ എട്ട് റൺസിന് പുറത്തായ രോഹിത് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മികച്ച ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ടീമിന് ജയം നേടാനായില്ല.
മാത്യു ഷോർട്ടും (74), കൂപർ കോണോലിയും (61) ഓസീസിനായി അർധ സെഞ്ചറി നേടി തിളങ്ങി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, ഹർഷിത് റാണ എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീതവും, അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും അക്സര് പട്ടേലും ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
