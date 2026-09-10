അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പര: പരിക്കേറ്റ റാണയ്ക്ക് പകരം യാഷ് ടീമിലെത്തി
പരിക്കിൽ വീണ് ഹർഷിത് റാണ; അഫ്ഗാൻ ടി20 പരമ്പരയിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും യാഷ് ഠാക്കൂർ കളിക്കും
Published : September 10, 2026 at 3:16 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ പ്രമുഖ പേസർ ഹർഷിത് റാണയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ നിന്നും ഈ മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നിന്നും ഹർഷിത് റാണയെ ഒഴിവാക്കി. താരത്തിനു പകരക്കാരനായി യുവ ബൗളർ യാഷ് ഠാക്കൂറിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു.
ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വിധേയമായിട്ടായിന്നു റാണയെ അഫ്ഗാന് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ആദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 7-ന് നടന്ന മാച്ച് സിമുലേഷനിടെ ബൗൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താരത്തിന് 'റെക്ടസ് ഫെമോറിസ് സ്ട്രെയിൻ' (തുടയിലെ പേശീവലിവ്) അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ റീഹാബിലിറ്റേഷനിലായിരുന്ന താരം മികച്ച രീതിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും പരിക്ക് വില്ലനായത്.
Pacer Yash Thakur replaces Harshit Rana in India's T20Is squads for Afghanistan series and Asian Games https://t.co/3MSzHOJ4tt— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2026
ഈ വർഷം പരിക്കുകൾ റാണയ്ക്ക് കനത്ത നഷ്ടങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. 2026 ടി20 ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയ ലോകകപ്പ് താരത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ റാണയ്ക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎല്ലും നഷ്ടമായി. ജൂണിൽ കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ജൂലൈയിലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്ക് വീണ്ടും വില്ലനായി. അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വരുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പരിക്കേറ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും അഫ്ഗാന് പരമ്പരയും താരത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത്.
യാഷ് ഠാക്കൂറിന് വീണ്ടും അവസരം
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെയുള്ള ടി20 പരമ്പരയിലൂടെയാണ് യാഷ് ഠാക്കൂർ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി താരം 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 13, 15, 17 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സജ്ജരായ ശക്തമായ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ യാഷ് ഠാക്കൂറിനെ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ റാണയുടെ പരിക്ക് യാഷിന് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ തിളങ്ങാൻ വഴിതുറന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 19-ന് ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായും ശക്തമായ ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ അയക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മുൻനിര താരങ്ങളായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തവും ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കൂ.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടി20 പരമ്പര: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സര് പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യാഷ് ഠാക്കൂർ.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സര് പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, യാഷ് ഠാക്കൂർ.
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