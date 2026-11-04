ചരിത്രം കുറിച്ച് യമാൽ; എംബാപ്പെയെ മറികടന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ റെക്കോർഡ് ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ
ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ലാമിൻ യമാൽ; എംബാപ്പെയെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന കൗമാരക്കാരൻ.
Published : November 4, 2026 at 2:08 PM IST
ലണ്ടൻ: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന കൗമാരക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി ബാഴ്സയുടെ യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിന് സ്വന്തം. ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരെ ഗോൾ നേടിയതോടെയാണ് ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ റെക്കോർഡ് യമാൽ തകർത്തത്. സ്പോട്ടിഫൈ ക്യാമ്പ് നൗവിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബാഴ്സലോണ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് വില്ലയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ല പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്താണ് 19 കാരനായ വിങ്ങർ ബാഴ്സയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ഗോൾകീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കിയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി താരം തൊടുത്ത പന്ത് വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ യമാലിന്റെ 14-ാം ഗോളായിരുന്നു ഇത്. മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ റാഫിന്യ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകൾ ബാഴ്സയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ല നേരിടുന്ന ആദ്യ തോൽവിയാണിത്. ഈ വിജയത്തോടെ ബാഴ്സ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ താൽക്കാലികമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
🎥 | Lamine Yamal’s goal against Aston Villa during today’s match. 😮💨🔥 https://t.co/MgSUfthMz7— Access Yamal (@AccessYamal) November 3, 2026
നേരത്തെ കൗമാരപ്രായത്തിൽ 13 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഗോളുകൾ നേടിയ റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ പേരിലായിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡ്. നിലവിൽ ടൂർണമെന്റില് ആകെ 72 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള എംബാപ്പെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരിൽ ഒരാളാണ്.
വെറും 37 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യമാല് ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ എത്തിയത്. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതില് ഒരു മത്സരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത താരം (16 വയസ്സും 83 ദിവസവും - പോർട്ടോയ്ക്കെതിരെ), ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോൾ സ്കോറർ, അസിസ്റ്റ് നൽകിയ താരം, സെമി ഫൈനലിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്നീ റെക്കോർഡുകളും യമാലിന്റെ പേരിലുണ്ട്. കൂടാതെ 18 വയസ് തികയുന്നതിന് മുൻപ് അഞ്ച് ഗോളുകളും, 19 വയസ് തികയുന്നതിന് മുൻപ് 11 ഗോളുകളും നേടി താരം നേരത്തെ തന്നെ റെക്കോർഡിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം ആദ്യം മാക്സ് ഡൗമാൻ ഈ റെക്കോർഡ് മറികടന്നതോടെ, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് യമാലിന് നഷ്ടമായി.
Lamine Yamal has broken Mbappé's record for the most goals by a teenager in Champions League history (14) 👏 https://t.co/uN0Y093nno— ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2026
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ബാലൺ ഡി ഓർ റാങ്കിംഗിൽ ഹാരി കെയ്ൻ, എംബാപ്പെ എന്നിവർക്ക് പിന്നിലായി യമാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ ബാഴ്സലോണയ്ക്കായി കളിച്ച 15 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 ഗോളുകളും 11 അസിസ്റ്റുകളും താരം ഇതിനോടകം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ ബാഴ്സലോണ നിരയിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ് ഈ സ്പാനിഷ് താരം ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്.
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