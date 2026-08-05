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ലങ്കയെ തൂത്തുവാരിയാൽ ഫൈനൽ സാധ്യത; കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഗില്ലും കൂട്ടരും കൊളംബോയിൽ

ഡബ്ല്യുടിസി ഫൈനൽ ലക്ഷ്യം: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ പരീക്ഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ത്യ; ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലും സംഘവും കൊളംബോയിൽ.

INDIA VS SRI LANKA TEST SERIES
INDIA VS SRI LANKA TEST SERIES (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 10:10 AM IST

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കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ നിർണായക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി യുവ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ശ്രീലങ്കയിലെത്തി. ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ കൊളംബോയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന നാല് ദിവസത്തെ പരിശീലന മത്സരത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 19 വരെ ഗാൾ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 27 വരെ കൊളംബോയിലെ സിംഹളീസ് സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിലാണ്.

പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിൽ ടീം ഇന്ത്യ

പരമ്പരയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ പരിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഇടത് കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റ മുൻനിര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ പൂർണ്ണ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാത്തതിനാൽ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ബുംറയ്ക്ക് പകരം ആഖിബ് നബിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹർഷിത് റാണ (ഹാംസ്ട്രിങ്), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവരും പരിക്കേറ്റ് പുറത്താണ്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറും, ബാക്കിലെ പരിക്ക് മാറാത്തതിനാൽ ആകാശ് ദീപും കളിക്കില്ല.

ഡബ്ല്യുടിസി ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ

നിലവിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48.150 പോയിന്‍റ് ശതമാനവുമായി (PCT) അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 41.67 ശതമാനമുണ്ട്.

മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്രയുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. പരമ്പര 2-0 ന് ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരിയാൽ പോയിന്‍റ് ശതമാനം 57.58 ആയി ഉയരും. എന്നാൽ 1-1 ന് സമനിലയിലായാൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. നേരെ മറിച്ച്, ശ്രീലങ്ക 2-0 ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയാൽ അവർ 61 ശതമാനത്തോടെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കുകയും ഇന്ത്യ 39 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യും. വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ പരമ്പരകൾ കടുപ്പമേറിയതായതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ പരമ്പരയിലെ ഓരോ മത്സരവും നിർണായകമാണ്.

ഇന്ത്യൻ ടീം

ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ രാഹുൽ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, ഋഷഭ് പന്ത്, സായ് സുദർശൻ, ധ്രുവ് ജുറെൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, മാനവ് സുതർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, സാരംഗ് ജെയിൻ, ആഖിബ് നബി.

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INDIA VS SRI LANKA TEST SERIES

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