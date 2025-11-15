ഒളിമ്പ്യന് അമൻ സെഹ്റാവത്തിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്
നേരത്തെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവര്ക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
ഹൈദരാബാദ്: ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് അമൻ സെഹ്റാവത്തിന്റേയും ജൂനിയർ താരം നേഹ സാങ്വാനിന്റേയും സസ്പെൻഷൻ ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐ) പിൻവലിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവര്ക്കും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
ഇതോടെ, പ്രോ റെസ്ലിംഗ് ലീഗിന്റെ (പിഡബ്ല്യുഎൽ) വരാനിരിക്കുന്ന പതിപ്പിനുള്ള ലേലത്തില് ഇരു ഗുസ്തിക്കാർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. സെപ്റ്റംബറിൽ ക്രൊയേഷ്യയിലെ സാഗ്രെബിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അമനെ അമിതഭാരത്തിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ ബൾഗേറിയയിലെ സമോക്കോവിൽ നടന്ന ജൂനിയർ വേൾഡ്സിൽ നിന്ന് അയോഗ്യയാക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് നേഹയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നത്.
രണ്ട് താരങ്ങള്ക്കും അധികൃതര് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 22 ന് അമനും ഓഗസ്റ്റ് 25 ന് നേഹയ്ക്കും നല്കി. ഭാരം കുറക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിലെ അശ്രദ്ധ വിശദീകരിക്കാൻ താരങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകയായിരുന്നു. യഥാക്രമം സെപ്റ്റംബർ 28 നും സെപ്റ്റംബർ 18 നും അവരുടെ മറുപടികൾ ലഭിച്ചു. കൂടാതെ സാഗ്രെബ് മത്സരത്തിനായി നിയമിച്ച പരിശീലകർക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.
താരങ്ങള് അവരുടെ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയില്, സംഭവത്തെ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീഴ്ചയായി കാണാനും അത്തരം ലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഫെഡറേഷന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. നവംബർ 13-ന് നടന്ന അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ യോഗം മറുപടികൾ പരിശോധിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രണ്ട് കായികതാരങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രകടന റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ മുൻകാല നേട്ടങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മൃദുവായ സമീപനം കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പിന്നാലെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജയ് കുമാർ സിംഗ് സസ്പെൻഷനുകൾ നീക്കി മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നാൽ, ഭാരം സംബന്ധിച്ചോ അച്ചടക്ക സംബന്ധമായോ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിച്ചാൽ കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ രവി ദഹിയയുടെ പിൻഗാമിയായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമൻ, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി നിലവില് മുൻനിര മെഡൽ മത്സരാർത്ഥിയാണ്. ജൂണിൽ ഉലാൻബാതർ ഓപ്പൺ റാങ്കിംഗ് സീരീസിൽ വെങ്കലവും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന യാസർ ഡോഗു ഇൻവിറ്റേഷനലിൽ സ്വർണ്ണവും താരം നേടിയിരുന്നു.