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മന്ദാനയും ഹർമൻപ്രീതും കൊച്ചിയിലേക്ക്! ഡബ്ല്യുപിഎൽ ലേലത്തിന് കേരളം വേദി, ലീഗ് ജനുവരി 14 മുതൽ

ഡബ്ല്യുപിഎൽ 2027 തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ജനുവരി 14 മുതൽ പൂരം, ഒക്ടോബർ 28-ന് കൊച്ചിയിൽ ആവേശകരമായ താരലേലം!

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File Photo: Royal Challengers Bengaluru (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 6:10 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: അഞ്ചാമത് വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിന്‍റെ തീയതികളും വിവരങ്ങളും ബി സി സി ഐ പുറത്തുവിട്ടു. 2027 ജനുവരി 14 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7 വരെയാണ് ടൂർണമെന്‍റ് അരങ്ങേറുന്നത്. പുതിയ സീസണിനായുള്ള കളിക്കാരുടെ മിനി ലേലത്തിന് ഇത്തവണ കേരളം വേദിയാകും. ഒക്ടോബർ 28-ന് കൊച്ചിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് വമ്പൻ താരലേലം നടക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 28-ഓടെ ടീമുകളുടെ ചിത്രം തെളിയും

പുതിയ സീസണിലേക്കുള്ള സ്ക്വാഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടമായി, നിലവിലെ ടീമുകളിൽ നിന്നും നിലനിർത്തുന്ന കളിക്കാരുടെ (Player Retention) അന്തിമ പട്ടിക സമർപ്പിക്കാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 28 വരെയാണ് ബിസിസിഐ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും തങ്ങളുടെ ടീമിലെ ഏതൊക്കെ താരങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യണം, ആരെയൊക്കെ നിലനിർത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള നിർണ്ണായക സമയമാണിത്. ടീമുകളുടെ ബാറ്റിംഗ്, ബോളിംഗ്, ഓൾറൗണ്ട് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒക്ടോബറിൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും.

കിരീടം നിലനിർത്താൻ ബെംഗളൂരു; പകരം ചോദിക്കാൻ ഡൽഹി

കഴിഞ്ഞ 2026 സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്‌മൃതി മന്ദാന നയിക്കുന്ന റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു (ആര്‍സിബി) തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഡബ്ല്യുപിഎൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യവുമായാണ് ആർസിബി വരുന്നത്. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരു, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്, ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്‌സ്, യുപി വാരിയേഴ്‌സ് എന്നീ അഞ്ച് ശക്തരായ ടീമുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ലീഗിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.

വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ വളർച്ചയുടെ വേദി

2023-ൽ ഉദ്ഘാടന സീസൺ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ, വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വികാസത്തിന് ഡബ്ല്യുപിഎൽ നിർണ്ണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം കളിക്കാനും അവരുടെ പരിചയസമ്പത്ത് പങ്കിടാനും ഇന്ത്യൻ യുവ പ്രതിഭകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദിയാണിത്. ഓരോ സീസൺ കഴിയുന്തോറും ലീഗിന്‍റെ ജനപ്രീതിയും നിലവാരവും വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ബിസിസിഐ വിലയിരുത്തി. തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇനി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്‍റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും സെപ്റ്റംബർ 28-ലെ റീറ്റെൻഷൻ വിൻഡോയിലേക്കും, അതിനുശേഷം കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ആവേശകരമായ താരലേലത്തിലേക്കുമാണ്.

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WPL AUCTION 2027 KOCHI
വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2027
ഡബ്ല്യുപിഎൽ 2027
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