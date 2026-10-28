വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ; 27 ഒഴിവുകളിലേക്ക് 146 താരങ്ങൾ
ഡബ്ല്യു.പി.എൽ ആവേശം കൊച്ചിയിലേക്ക്; 27 ഒഴിവുകൾ, 146 താരങ്ങൾ, ലേലം ഇന്ന്!
Published : October 28, 2026 at 10:36 AM IST
കൊച്ചി: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2027 സീസണിലേക്കുള്ള താരലേലം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കും. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് കൊച്ചി ഡബ്ല്യു.പി.എൽ ലേലത്തിന് വേദിയാകുന്നത്. ബോൾഗാട്ടിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് വൈകുന്നേരം 5:30-നാണ് ലേല നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക. വഡോദരയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിന്റെ അതേ സമയത്താണ് ലേലവും നടക്കുന്നത്.
അഞ്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലായി ആകെ ലഭ്യമായ 27 ഒഴിവുകളിലേക്ക് 146 താരങ്ങളാണ് ലേലപ്പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 20 ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കായും 7 ഒഴിവുകൾ വിദേശ താരങ്ങൾക്കായും മാറ്റിവെച്ചതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 146 താരങ്ങളിൽ 119 പേർ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരാണ് (22 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചവരും 97 അൺക്യാപ്ഡ് താരങ്ങളും). 27 വിദേശ താരങ്ങളും ലേലത്തിലുണ്ട്.
No more waiting 🥳 #TATAWPL 𝗔𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝗶𝘀 𝗛𝗘𝗥𝗘 🔨 Catch the #TATAWPLAuction 2027 Today at 5.30 PM IST! https://t.co/n4lKWo8Zn5— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സോഫിയ ഡങ്ക്ലി, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സോഫി മോളിന്യൂക്സ് എന്നിവരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന വിലയായ 50 ലക്ഷം രൂപയുമായി ലേലത്തിലുള്ളത്. കർണാടകയുടെ ഉമ കാശ്വിയും ഡൽഹിയുടെ അൻഷു നഗറുമാണ് ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരങ്ങൾ (15 വയസ്സ്). ശ്രീലങ്കൻ താരം ചാമരി അത്തപ്പത്തുവാണ് (36 വയസ്സ്) ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം. ലീഗിന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പ് 2027 ജനുവരി 14 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7 വരെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ടീമിലെ പോരായ്മകൾ നികത്താൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച അവസരമാകും കൊച്ചിയിലെ ഈ ലേലം.
ടീമുകളുടെ കൈവശമുള്ള തുക
ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി യു.പി വാരിയേഴ്സില് നിന്ന് യു.എസ്.എ ഇടംകൈയ്യൻ പേസർ താര നോറിസിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക കൈവശമുള്ളത് യു.പിയുടെ പക്കലാണ്.
𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝘼𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 🔨 @RCBTweets Head Coach Malolan Rangarajan talks about continuing the winning habit under Captain @mandhana_smriti and the return of Ellyse Perry 😎 Tune in to #TATAWPLAuction today at 5:30 PM IST ⏳ https://t.co/dGw24n5Pj4— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ടീം കൈവശമുള്ള ബാക്കി തുക
- യു.പി വാരിയേഴ്സ് - 3.75 കോടി
- ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ് - 1.25 കോടി
- റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു - 1.15 കോടി
- ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് - 1.10 കോടി
- മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് - 90 ലക്ഷം
നിലനിർത്തിയവരും ഒഴിവാക്കിയവരും (പ്രധാന താരങ്ങൾ)
• റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർ.സി.ബി സ്മൃതി മന്ദാന, എലിസ് പെറി, ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ, റിച്ചാ ഘോഷ് എന്നിവരെ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ ഗ്രേസ് ഹാരിസ്, ഡി. ഹേമലത എന്നിവരെ റിലീസ് ചെയ്തു. 2026 സീസണിലെ കിരീട നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ടീമിനെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ആർസിബി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
• മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, അമേലിയ കെർ, നാറ്റ് സിവർ ബ്രണ്ട് എന്നിവരെ നിലനിർത്തി. സായ്ക ഇഷാഖ്, പൂനം ഖേംനാർ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി.
• ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്: ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ഷഫാലി വർമ്മ, മരിസാനെ കാപ്പ് എന്നിവരെ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ സ്നേഹ് റാണ, താനിയ ഭാട്ടിയ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി.
• യു.പി വാരിയേഴ്സ്: ദീപ്തി ശർമ്മ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, മെഗ് ലാനിംഗ് എന്നിവരുണ്ട്. ആശാ ശോഭന, കിരൺ നവ്ഗിരെ എന്നിവരെ റിലീസ് ചെയ്തു.
• ഗുജറാത്ത് ജയന്റ്സ്: ആഷ്ലീ ഗാർഡ്നർ, ബെത്ത് മൂണി, രേണുക സിംഗ് എന്നിവരെ നിലനിർത്തി. ടാറ്റാസ് സാധു, ഡാനി വ്യാട്ട് എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി.
IT'S AUCTION TIME IN KOCHI! 😍❤️👍 🔝 Talent, Big names & Bidding wars! The TATA WPL 2027 Auction promises to be a blockbuster affair! 🤩🔥 #TATAWPL Auction | WED, 28 OCT | Star Sports & JioHotstar https://t.co/vTieR6dhep— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2026
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