താര ലേലത്തിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്; അത്തപ്പത്തുവിനും ഡങ്ക്ലിക്കും നിരാശ, അൺക്യാപ്ഡ് താരങ്ങൾക്ക് ചാകര!
കോടികൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു.പി.എൽ ലേലം സമാപിച്ചു; സോഫി മൊളിന്യൂക്സിന് വൻ തുക, ചരിത്ര നേട്ടവുമായി പതിനഞ്ചുകാരി ഉമ
Published : October 29, 2026 at 12:47 PM IST
കൊച്ചി: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള മിനി താരലേലം ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. ലേലത്തിൽ അഞ്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസികളും തങ്ങളുടെ ടീമുകളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. ആകെ 150 താരങ്ങളാണ് (122 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും 28 വിദേശ താരങ്ങളും) ലേലപ്പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 7 വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 25 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ കളിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്നു കളിക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന വില.
ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സോഫി മൊളിന്യൂക്സാണ് ഈ വർഷത്തെ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നേടിയ താരം. 1.10 കോടി രൂപ നൽകി യുപി വാരിയേഴ്സാണ് ഈ സൂപ്പർ താരത്തെ തങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിലെത്തിച്ചത്. ഇതോടെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വിദേശ താരമെന്ന പദവിയും സോഫി സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ കിരൺ നവ്ഗിരെയെ 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഒപ്പം കൂട്ടി.
ചരിത്രം കുറിച്ച് 15 വയസ്സുകാരി ഉമ
ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത 15 വയസ്സുകാരിയായ ഇന്ത്യൻ താരം ഉമാ കാശ്വിയുടെ അവിശ്വസനീയമായ നേട്ടമായിരുന്നു. 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് സ്വന്തമാക്കിയ ഉമ, ഡബ്ല്യു.പി.എൽ ചരിത്രത്തിൽ ലേലത്തിലൂടെ ടീമിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. അൺക്യാപ്ഡ് (അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിക്കാത്ത) താരങ്ങളിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ ശ്വേത സെഹ്രാവതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നേടിയത്.
Another star Aussie signing for @upwarriorz 👏 Sophie Molineux joins them for a whopping INR 1.1 Crore 🔥 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/cdPTQujal1— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
തമിഴ്നാട് താരം ജി. കമലിനിയെ 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഗുജറാത്ത് സ്വന്തമാക്കിയതും ഇന്നലത്തെ ലേലത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമായി. അതേസമയം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ സോഫിയ ഡങ്ക്ലി, ഹീതർ ഗ്രഹാം, ചാമരി അത്തപ്പത്തു എന്നിവരെ വാങ്ങാൻ ലേലത്തിൽ ആരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല.
ഡബ്ല്യു.പി.എൽ ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോർഡുകൾ
ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി 3.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് നിലനിർത്തപ്പെട്ട സ്മൃതി തി മന്ദാന, ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർ, നാറ്റ് സിവർ-ബ്രണ്ട് എന്നിവരാണ് ഡബ്ല്യു.പി.എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന താരങ്ങൾ. ഇതിൽ 2023-ലെ ലേലത്തിൽ ആര്സിബി 3.40 കോടി രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ മന്ദാനയുടെ പേരിലാണ് ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയുടെ റെക്കോർഡ്. ആർ.സി.ബി 2024, 2026 വർഷങ്ങളിൽ കിരീടം ചൂടിയിരുന്നു. അഞ്ചാമത് വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2027 ജനുവരി 14 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7 വരെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി അരങ്ങേറും.
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