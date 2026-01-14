ETV Bharat / sports

ഹർമൻപ്രീതിൻ്റെ കരുത്തിൽ മുംബെെ ഇന്ത്യൻസിന് ജയം: ഹാട്രിക് നേടാതെ ഗുജറാത്ത്

ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട് പുറത്തെടുത്തതോടെ ഗുജറാത്ത് ജയിൻ്റ്‌സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് മുംബെെ ഇന്ത്യൻസ് പൂട്ടി.

Mumbai Indians beat Gujarat Giants by seven wickets (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 7:33 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഹാട്രിക് വിജയം തേടി ക്രീസിലിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് നിരാശ. സീസണിൽ തോൽവി അറിയാതിരുന്ന ഗുജറാത്ത് ജയിൻ്റ്‌സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് പൂട്ടി മുംബെെ ഇന്ത്യൻസ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഗുജറാത്ത് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 192 റൺസെടുത്തപ്പോൾ നാല് പന്തും ഏഴ് വിക്കറ്റും ബാക്കിയാക്കി മുംബെെ ജയിക്കുകയായിരുന്നു.

മുംബെെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിൻ്റെ (71) അർധ സെഞ്ചുറി മുംബെെയ്‌ക്ക് വിജയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരം തോറ്റ മുംബെെ ഇന്ത്യൻസ് പിന്നീടുള്ള രണ്ട് മത്സരത്തിലും ജയം നേടിയാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ രണ്ട് തുടർ ജയത്തിന് ശേഷം ഗുജറാത്ത് മൂന്നാം മത്സത്തിൽ തോൽവി നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാളിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച സോഫി ഡിവെെൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങിയിരുന്നു. നാല് പന്തിൽ എട്ട് റൺസാണ് താരത്തിന് നേടാനായത്. പിന്നാലെ വന്ന ബെത്ത് മൂണിയും കനിക അഹുജയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. ബെത്ത് മൂണി 26 പന്തിൽ 3 ഫോറും 1 സിക്‌സും ഉൾപ്പെടെ 33 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ കനിക 18 പന്തിൽ 4 ഫോറും 2 സിക്‌സും ഉൾപ്പെടെ 35 റൺസെടുത്താണ് കളം വിട്ടത്.

ശേഷമിറങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ ആഷ്‌ലി ഗാർഡ്‌നർ 11 പന്തിൽ 20 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. നാല് ബൗണ്ടറികളാണ് താരം നേടിയത്. ജോർജിയ വെയർഹാം സ്‌കോർ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 33 പന്തിൽ 4 ഫോറും 1 സിക്‌സും ഉൾപ്പെടെ 43 റൺസ് വരെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.

ആയുഷി സോനി 14 പന്തിൽ 11 റൺസെടുത്ത് റിട്ടേർഡ് ഹർട്ടായി. ഇതോടെ 175ൽ ഒതുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഗുജറാത്തിന് താങ്ങായി ഭാരതി ഫുൽമാലി കളം നിറയുകയായിരുന്നു. 190 സ്‌കോർ കടത്തിയത് ഭാരതി ഫുൽമാലിയാണ്. 15 പന്തിൽ 3 വീതം സിക്‌സും ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 36 റൺസാണ് ഭാരതി നേടിയത്.

മുംബെെക്കായി ഷബ്‌നിം ഇസ്‌മായിൽ, ഹെയ്‌ലി മാത്യൂസ്, നിക്കോളി ക്യാരി, അമീലിയ കെർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. മറുപടിക്കിറങ്ങിയ മുംബെെക്ക് സ്കോർ ബോർഡിൽ 20 റൺസുള്ളപ്പോൾ‌ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടമായി. 12 പന്തിൽ 13 റൺസെടുത്ത ഗുനാലൻ കാമലിനിയാണ് ആദ്യം പുറത്തായത്. അധികം വെെകാതെ ഹെയ്‌ലി മാത്യൂസും വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി. അമൻജോത് കൗർ അതിവേഗം റൺസുയർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. 26 പന്തിൽ 7 ഫോറടക്കം 40 റൺസെടുത്ത് അമൻജോത് പുറത്തായി.

പിന്നാലെ വന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ബാറ്റിങ് വെടിക്കെട്ട് പുറത്തെടുത്തതോടെ ടീം വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഹർമന് നിക്കോളാ ക്യാരി മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെ മുംബെെ അതിവേഗം വിജയത്തിലേക്കടുത്തു.

