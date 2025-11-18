ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫെെനലിലേക്കുള്ള വഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപകടം നിറഞ്ഞതോ..? വിജയസമവാക്യം ഇതാ
ഡബ്ല്യുടിസി സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി 10 മത്സരങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
Published : November 18, 2025 at 10:19 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കൊൽക്കത്ത ടെസ്റ്റിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിനു ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങള് നിര്ണായകമാണ്. 2025-2027 സീസണിൽ, ശുഭ്മന് ഗിൽ നയിക്കുന്ന ടീം ഇതിനകം മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ തോറ്റപ്പോൾ, ഒരു മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. നാലുമത്സരങ്ങളില് മാത്രമേ ജയം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളു. എന്നാല് ഇതുവരെ ടീമിന്റെ ഫെെനല് പ്രതീക്ഷകള് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കിരീടം പോരിലേക്കെത്തണമെങ്കില് ടീമിന് ഏതാണ്ട് തികഞ്ഞ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിൽ, ടീം ഇന്ത്യ 54 പോയിന്റ് ശതമാനത്തിൽ (PCT) പട്ടികയിൽ മധ്യത്തിലാണ്. യോഗ്യതാ പരിധി സാധാരണയായി 64 മുതൽ 68 ശതമാനം വരെയാണ്. അതായത്, ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് ശേഷിക്കുന്ന മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും വിജയിക്കണം. പിഴവു പറ്റിയാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇത്തവണയും തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരും.
2025-27 ഡബ്ല്യുടിസി സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്:
- ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പര - 1 ടെസ്റ്റ് (ഗുവാഹത്തി)
- ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ എവേ പരമ്പര - 2 ടെസ്റ്റുകൾ
- ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ എവേ പരമ്പര - 2 ടെസ്റ്റുകൾ
- ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പര - 5 ടെസ്റ്റുകൾ
ഈ 10 ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ ആകെ പോയിന്റ് നേട്ടം 120 ആയി ഉയരും. ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലെ 18 മത്സരങ്ങളിൽ 8 എണ്ണം ഇന്ത്യ ഇതിനകം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ടീം നേടുന്ന വിജയങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചാകും ഇന്ത്യയുടെ PCT:
- 5 വിജയങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പിസിടി 51.85% ആയിരിക്കും.
- 6 വിജയങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പിസിടി 57.41% ആയിരിക്കും.
- 7 വിജയങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പി.സി.ടി 62.96% ആയിരിക്കും.
- 8 വിജയങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പിസിടി 68.52% ആയിരിക്കും.
- 9 വിജയങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പിസിടി 74.07% ആയിരിക്കും.
- 10 വിജയങ്ങൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനൽ പിസിടി 79.63% ആയിരിക്കും.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക്, യോഗ്യതാ പരിധിക്ക് മുകളിൽ (ഏകദേശം 65%) PCT നേടണമെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന 10 മത്സരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 8 വിജയങ്ങള് നേടണം.
ഡബ്ല്യുടിസി ഫൈനൽ ചരിത്രം:
ഇതുവരെ പൂർത്തിയായ മൂന്ന് ഐസിസി ഡബ്ല്യുടിസി സൈക്കിളുകളിലും ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവരാണ് വിജയികൾ. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഫൈനലുകളിലെ ആറ് ടീമുകളുടെയും പിസിടി ഇതാ:
1. 2019-2021 സൈക്കിൾ (വിജയി: ന്യൂസിലാൻഡ്)
ഇന്ത്യ (റാങ്ക് 1): 72.2%
ന്യൂസിലാൻഡ് (റാങ്ക് 2): 70.0%
2. 2021-2023 സൈക്കിൾ (വിജയി: ഓസ്ട്രേലിയ)
ഓസ്ട്രേലിയ (റാങ്ക് 1): 66.7%
ഇന്ത്യ (റാങ്ക് 2): 58.8%
3. 2023-2025 സൈക്കിൾ (വിജയി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (റാങ്ക് 1): 69.44%
ഓസ്ട്രേലിയ (റാങ്ക് 2): 67.54%
അതിനാൽ, മറ്റൊരു WTC ഫൈനൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏകദേശം 68% PCT ലക്ഷ്യമിടണം.
