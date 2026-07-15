ക്ലൈമാക്സ് പ്രവചനാതീതം! അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ കളി മാറും, ചരിത്രവും!
മെസ്സി മാജിക്കിനെ പൂട്ടാൻ കെയ്നും ബെല്ലിങ്ഹാമും; ലോകകപ്പ് സെമിയില് ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം.
Published : July 15, 2026 at 2:41 PM IST
അറ്റ്ലാന്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടും നേർക്കുനേർ. ഇന്നലെ നടന്ന ഒന്നാം സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ ഇതിനകം തന്നെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. മെറ്റ്ലെെഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെ ആര് നേരിടുമെന്ന് ഇന്നത്തെ മത്സരം പ്രവചിക്കും. മെസ്സിയുടെ അജയ്യമായ ഫോമും, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്ൻ - ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം സഖ്യത്തിന്റെ അസാധ്യ പ്രകടനവും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനാണ് ആരാധകര് സാക്ഷിയാകുന്നത്.
മെസ്സി മാജിക്കിൽ അർജന്റീനയുടെ കുതിപ്പ്
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ലയണൽ മെസ്സിയെന്ന ഒറ്റപ്പേരിന്റെ അസാമാന്യ ഫോമിലാണ് അർജന്റീനയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഇതിഹാസ താരം തന്റെ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന വീര്യത്തോടെയാണ് ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ എട്ട് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി മെസ്സി ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിലുണ്ട്.
Going head-to-head for a place in the #FIFAWorldCup Final. 🤜🤛— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
- അജയ്യനായ ക്യാപ്റ്റൻ: ആദ്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി സ്കോർ ചെയ്ത മെസ്സി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.
- നാടകീയമായ നോക്കൗട്ട് വഴികൾ: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിലും നോക്കൗട്ടിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല. കേപ് വെർദെക്കെതിരെ അധികസമയത്തിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈജിപ്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 2-0 ന് പിന്നിലായിരുന്ന അർജന്റീന, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവരവുകളിലൊന്നിലൂടെയാണ് കളം പിടിച്ചടക്കിയത്. അന്ന് കണ്ണീരോടെയാണ് മെസ്സിയും കോച്ച് സ്കലോണിയും മൈതാനം വിട്ടത്.
- ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ത്രില്ലർ: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെയുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റേയും ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസിന്റേയും അധികസമയ ഗോളുകളിലാണ് അർജന്റീന വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
കെയ്ൻ - ബെല്ലിങ്ഹാം കരുത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്
ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത്തവണ കളിക്കളത്തിൽ അത്രമേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, അവരുടെ വിജയങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെ പ്രതിഭയിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതുവരെ അടിച്ച 13 ഗോളുകളിൽ 12 എണ്ണവും ഹാരി കെയ്ൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം എന്നിവരുടെ വകയായിരുന്നു. ഇരുവരും 6 ഗോളുകൾ വീതം നേടി മിന്നും ഫോമിലാണ്.
Who will face Spain in the final?#FIFAWorldCup #KickOffTimes @McDonalds pic.twitter.com/igvrgF5P1s— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
- തുടക്കം ഗംഭീരം: ക്രൊയേഷ്യയെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 4-2 ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയത്. പാനമയെ 2-0 നും അവർ തകർത്തു.
- പോരാട്ടവീര്യം: ഡിആർ കോംഗോക്കെതിരെ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ പോയ ശേഷം കെയ്നിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചുകയറിയത്. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ ക്വാർട്ടറിൽ പത്ത് പേരുമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും 3-2 ന് വിജയം നിലനിർത്താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി.
- ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം: ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നോർവേക്കെതിരെ പരാജയത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ബെല്ലിങ്ഹാമിന്റെ തകർപ്പൻ സോളോ ഗോളും അധികസമയത്തെ വിന്നിങ് ഗോളുമാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ചരിത്രപരമായ ശത്രുതയും പ്രതികാരവും
ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തീപാറുന്ന വൈരത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇരു ടീമുകൾക്കുമുള്ളത്. കളിയിലെ തന്ത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം വലിയൊരു മാനസിക യുദ്ധം കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. 1986 ലോകകപ്പിൽ ഡിഗോ മറഡോണയുടെ പ്രശസ്തമായ 'ഹാൻഡ് ഓഫ്... ഗോഡ്' (Hand of God) ഗോളും, 1998-ൽ ഡേവിഡ് ബെക്കാമിന് അർജന്റീനക്കെതിരെ ലഭിച്ച വിവാദ ചുവപ്പ് കാർഡും ഈ മത്സരത്തിന്റെ ആവേശം വാനോളമുയർത്തുന്നു.
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