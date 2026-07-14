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ഇത് വെറുമൊരു സെമിയല്ല, റിയൽ ‘ക്ലാഷ് ഓഫ് ടൈറ്റൻസ്’; ഫ്രാൻസ് - സ്പെയിൻ പോരാട്ടം ഇന്ന് രാത്രി

ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും: ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ന് ‘മഹാപോരാട്ടം’

World Cup Semi-Final
World Cup Semi-Final: France and Spain Meet in Dallas Tonight (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 3:18 PM IST

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ഡാലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ന് ലോക ഫുട്ബോളിലെ രണ്ട് അതികായന്മാർ നേർക്കുനേർ കൊമ്പുകോർക്കും. ഡാലസിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസ്, കരുത്തരായ സ്പെയിനെ നേരിടും. ലോക റാങ്കിംഗിലെ മുൻപന്തിക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ ഞായറാഴ്‌ച ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയോ അർജന്‍റീനയോ നേരിടും.

എട്ട് ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങുന്ന കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ഉസ്‌മാനെ ഡെംബെലെ, മൈക്കൽ ഒലീസ്, ഡെസിറെ ഡൂയേ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഫ്രാൻസിന്‍റെ അതിശക്തമായ അക്രമണനിരയെ നേരിടാൻ സ്പെയിൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് മധ്യനിരയിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്ന റോഡ്രിയും, ലാമിൻ യമാലും നയിക്കുന്ന സ്‌പാനിഷ് പട തങ്ങളുടെ പഴയ പ്രതാപകാലം വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഇന്ന് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ ആയുധം: അതിവേഗ മുന്നേറ്റനിര

ഈ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചാണ് ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സിന്‍റെ ഫ്രാൻസ് സെമിയിലെത്തിയത്. എതിരാളികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഒരു അക്രമണ നിരയാണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ കരുത്ത്.

  • താരപ്പൊലിമ: ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതിനകം 8 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ കുന്തമുന. ഒപ്പം ഡെംബെലെ, മൈക്കൽ ഒലീസ്, ഡെസിറെ ഡൂയേ എന്നിവരും ചേരുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റം തടുക്കുക അസാധ്യമാകുന്നു.
  • സെമിയിലേക്കുള്ള വഴി: പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ പരാഗ്വെയെയും (1-0), ക്വാർട്ടറിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയെയും (2-0) തകർത്താണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ വരവ്.
  • പ്രതിരോധ പൂട്ട്: നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധം തകർക്കുക സ്പെയിനിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
kylian mbappe
kylian mbappe (AP)

സ്‌പാനിഷ് തന്ത്രം: പാസിംഗിന്‍റെ മാന്ത്രികത

പന്തടക്കത്തിലും കൃത്യതയാർന്ന പാസുകളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ‘ടിക്കി-ടാക്ക’ ശൈലിയുടെ ആധുനിക രൂപവുമായാണ് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്‍റെയുടെ സ്പെയിൻ വരുന്നത്. 65.8 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷനുമായി ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്ത് കൈവശം വെച്ച ടീം സ്പെയിനാണ്.

  • യുവരക്തവും പരിചയസമ്പത്തും: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിന്‍റെ വേഗതയും, മധ്യനിരയിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്ന റോഡ്രിയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമാണ് സ്പെയിനിന്‍റെ ജീവൻ.
  • സെമിയിലേക്കുള്ള വഴി: നോക്കൗട്ടിൽ പോർച്ചുഗലിനെയും (1-0), ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബെൽജിയത്തെയും (2-1) കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കീഴടക്കിയാണ് സ്പെയിൻ യോഗ്യത നേടിയത്. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി നിർണായക ഗോളുകൾ നേടുന്ന മിക്കൽ മെറിനോയാണ് ടീമിന്‍റെ എക്‌സ്-ഫാക്‌ടര്‍.
lamine yamal
lamine yamal (AP)

നേർക്കുനേർ ചരിത്രം

ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ 18 വിജയങ്ങളുമായി സ്പെയിനാണ് മുന്നിൽ. ഫ്രാൻസ് 13 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ 7 എണ്ണം സമനിലയിലായി. എന്നാൽ, ഒടുവിലത്തെ യൂറോ കപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച ചരിത്രം സ്പെയിന് മാനസിക മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്.

പ്രവചനം സാധ്യമല്ലാത്ത പോരാട്ടം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ മുന്നേറ്റനിരയും (ഫ്രാൻസ്), ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മധ്യനിരയും (സ്പെയിൻ) തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണിത്. എംബാപ്പെയുടെ അതിവേഗ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളെ സ്‌പാനിഷ് പ്രതിരോധം എങ്ങനെ നേരിടും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്‍റെ ഫലം.

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TAGGED:

FIFA 2026
FRANCE VS SPAIN
ഫ്രാൻസ് VS സ്പെയിൻ
FIFA WORLD CUP 2026
FRANCE VS SPAIN WORLD CUP SEMI

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