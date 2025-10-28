ETV Bharat / sports

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ലോകകപ്പ് സെമി; മഴ വില്ലനായാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് എട്ടിന്‍റെ പണി, കാരണമറിയാം

ഒക്ടോബര്‍ 30ന് നവി മുംബയിലെ ഡി.വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ- ഓസ്‌ട്രേലിയ സെമി ഫൈനൽ.

INDIA VS AUSTRALIA SEMI FINAL
INDIA VS AUSTRALIA SEMI FINAL (IANS)
Published : October 28, 2025 at 3:38 PM IST

സിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ എന്നിവരാണ് സെമിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാളെ നടക്കുന്ന ഒന്നാം സെമിയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഗുവാഹത്തിയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും. രണ്ടാം സെമിയില്‍ ശക്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍. ഒക്ടോബര്‍ 30ന് നവി മുംബയിലെ ഡി.വൈ. പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ മത്സരം.

സെമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മൂന്ന് ടീമുകളോടും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അവസാന രണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളും നവി മുംബൈയിലാണ് കളിച്ചത്. എന്നാല്‍ രണ്ട് മത്സരങ്ങളേയും മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യ വിജയിച്ച ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിലും മഴ വില്ലനായി. തുടർന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരം മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇനി ഇന്ത്യ സെമിഫൈനൽ കളിക്കുന്നതും അതേ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. അതേസമയം ഈ നിര്‍ണായക മത്സരവും മഴ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്.

വ്യാഴാഴ്ചത്തെ നവി മുംബൈയിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം അനുസരിച്ച്, മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മഴ പെയ്യാൻ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിവസം മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, അത് റിസർവ് ദിനത്തില്‍ നടക്കും. വെള്ളിയാഴ്‌ച (ഒക്ടോബർ 31) ഈ മത്സരത്തിനുള്ള റിസർവ് ദിനമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിസി നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് (50 ഓവർ മത്സരങ്ങൾ) ഒരു റിസർവ് ദിനം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത മത്സരങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌ത ദിവസത്തിന് ശേഷം തുടരാം. എന്നാല്‍ ഒക്ടോബർ 31-ലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവും അത്ര നല്ലതല്ല, വെള്ളിയാഴ്ചയും നഗരത്തിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഐസിസി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 50 ഓവർ മത്സരത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇരു ടീമുകളും കുറഞ്ഞത് 20 ഓവറെങ്കിലും കളിക്കണം. ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കളി റദ്ദാക്കപ്പെടും. ഈ മത്സരം ആദ്യ ദിവസമോ റിസർവ് ദിനത്തിലോ പൂർത്തിയാക്കാതെ റദ്ദാക്കിയാൽ, ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടും. ലീഗ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഇന്ത്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ലീഗ് മത്സരങ്ങളും അവർ വിജയിച്ചിരുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ലീഗ് ഘട്ട പ്രകടനം:

ഓസ്‌ട്രേലിയ അവരുടെ ഏഴ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചു. കൊളംബോയിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ലീഗ് മത്സരം മഴയെത്തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യ അവരുടെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ വിജയിക്കുകയും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഒരു ലീഗ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു.

