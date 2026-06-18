ഒന്നുകിൽ ജയം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക്! ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് വമ്പന്മാരുടെ ജീവൻമരണ പോരാട്ടങ്ങൾ
ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് രണ്ടാം റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ; വമ്പന്മാർ നേർക്കുനേർ
Published : June 18, 2026 at 4:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എ, ഗ്രൂപ്പ് ബി വിഭാഗങ്ങളിലായി കനത്ത പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് അരങ്ങേറുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ടീമുകൾക്ക് നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യ കളിയിൽ ജയം കണ്ടവർക്ക് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണിത്. ഒരു വശത്ത് ടൂർണമെന്റിലെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ജീവൻമരണ പോരാട്ടങ്ങളും മറുവശത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും അണപൊട്ടുന്ന ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം.
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഇന്ന് രാത്രി 9:30)
അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടം ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരു 'ഡൂ ഓർ ഡൈ' മത്സരമാണ്. ടൂർണമെന്റില് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഇന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റുകള് കൂടിയേ തീരൂ.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കയോട് 2-0 എന്ന സ്കോറിനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരാജയപ്പെട്ടത്. കളിയിലുടനീളം താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോയ അവർക്ക് ഇന്ന് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നേ മതിയാകൂ. മറുവശത്ത്, ചെക്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡ് നേടിയിട്ടും അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കളി കൈവിടുകയായിരുന്നു (2-1). പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ പരിഹരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ചെക്യൻ നിരയുടെ ലക്ഷ്യം.
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs ബോസ്നിയ (പുലർച്ചെ 12:30)
ഇൻഗ്ലി വുഡിലെ സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ ആദ്യ വിജയത്തിനായി സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ബോസ്നിയയും നേർക്കുനേർ വരുന്നു. തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞതിനാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്.
Coming up today 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
ആദ്യ കളിയിൽ ഖത്തറിനെതിരെ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിട്ടും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് 1-1 സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സൂപ്പർ താരം ബ്രീൽ എംബോളോയിലൂടെ ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ വഴങ്ങിയ സെൽഫ് ഗോൾ അവർക്ക് വിനയായി. 2014-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കാനെത്തുന്ന ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന, കാനഡയെ 1-1 ന് തളച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ജോവോ ലൂക്കിച്ചിന്റെ ഗോളാണ് കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ അവർക്ക് നിർണായക പോയിന്റ് സമ്മാനിച്ചത്.
കാനഡ vs ഖത്തർ (പുലർച്ചെ 3:30)
വാൻകൂവറിലെ ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കാനഡ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഖത്തറിനെ നേരിടും. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയമെന്ന നാഴികക്കല്ലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ബോസ്നിയക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്ക് നിരവധി മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫോർവേഡുകളുടെ ഫിനിഷിംഗിലെ പോരായ്മ കാരണം അവർക്ക് സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. സ്വന്തം തട്ടകത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ കാനഡ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഖത്തറിന് കടുത്ത പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടി വരും. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് സമനില പിടിച്ച ഖത്തർ, കാനഡയെ അവരുടെ മണ്ണിൽ അട്ടിമറിക്കാൻ സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളുമായാണ് വരുന്നത്.
4. മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണ കൊറിയ (പുലർച്ചെ 6:30)
ഏറ്റവും ആകാംഷഭരിതമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ കരുത്തരായ മെക്സിക്കോയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഗ്വാഡലഹാരയിലെ എസ്റ്റാഡിയോ അക്രോൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ആദ്യ കളിയിൽ വിജയിച്ച രണ്ട് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്കെന്ന് ഈ മത്സരം നിശ്ചയിക്കും.
കോച്ച് ഹാവിയർ അഗൈറെയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ മെക്സിക്കന് പട നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. 2025 ലെ കോൺകാകാഫ് ഗോൾഡ് കപ്പ് വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 2-0 ന് തകർത്ത അവർക്ക് സ്വന്തം ആരാധകരുടെ വലിയ പിന്തുണയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ചെക്യക്കെതിരെ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിട്ടു നിന്ന ശേഷം കനത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി 2-1 ന് ജയം പിടിച്ചെടുത്ത ദക്ഷിണ കൊറിയയെ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പം മറികടക്കാനാകില്ല.
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