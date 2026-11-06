'ന്യൂസിലൻഡിലെ പോരാട്ടം ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് കരുത്താകും'; തന്ത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ഗില്
ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ടീം ഇന്ത്യ; ന്യൂസിലൻഡിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തുണയ്ക്കുമെന്ന് ശുഭ്മന് ഗിൽ.
Published : November 6, 2026 at 4:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പായിരിക്കും നിലവിലെ ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ. ന്യൂസിലൻഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ സമാനമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ബി.സി.സി.ഐ തങ്ങളുടെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് ഗിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
അടുത്ത ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ലോകകപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്താറുള്ളത് ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ നവംബർ ആദ്യവാരത്തിലെ ഈ പരമ്പര ലോകകപ്പ് കാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ടീമിനെ സഹായിക്കുമെന്നും ഇത് മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരിക്കുമെന്നും ഗിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മഴ ഭീഷണിയിൽ രണ്ടാം ഏകദിനം
ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ മഴ നിയമപ്രകാരം (ഡി.എൽ.എസ്) 143 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ജയിച്ച ഇന്ത്യ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച വെല്ലിംഗ്ടണിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിലും മഴ വില്ലനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം.
ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ താൻ ഇവിടെയെത്തി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി ഗിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതുവരെ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാത്തതിനാൽ റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കളി മെച്ചപ്പെടുത്താനുമായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള ഈ വരവ്.
𝙇𝙚𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙮 as #TeamIndia Captain with victory on his mind 🫡 @ShubmanGill has magical memories in New Zealand and is eager to make more ✨ 🎥 🔽 WATCH - By @RajalArora | #NZvIND https://t.co/YZAd3ncwhM— BCCI (@BCCI) November 6, 2026
ഇന്ത്യയുടെ പേസ് നിരയിൽ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഗിൽ പറഞ്ഞു. അൻഷുൽ കംബോജ്, ആഖിബ് നബി ദാർ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവരുടെ ബൗളിംഗ് ശൈലി ന്യൂസിലൻഡിലെ പിച്ചുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്നും അവർക്ക് ഈ പരമ്പരയിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നും ക്യാപ്റ്റൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ടി20 പരമ്പരയിലെ ആവേശം
നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ടി-20 പരമ്പര ഇന്ത്യ 3-2 ന് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നായകത്വത്തിൽ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ടീം നടത്തിയ തിരിച്ചുവരവ് അതിമനോഹരമായിരുന്നുവെന്ന് ഗിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ആ ജയം ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഏത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടാൻ ടീം സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വെല്ലിംഗ്ടണിൽ നാളെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലും വിജയം ആവർത്തിച്ച് പരമ്പരയിൽ പിടിമുറുക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ലക്ഷ്യം.
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