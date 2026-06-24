ETV Bharat / sports

പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റിനായി ജീവന്‍മരണ പോരാട്ടം; ബ്രസീലും കാനഡയും മെക്‌സിക്കോയും നാളെ കളത്തിൽ

അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ആരെല്ലാം? ലോകകപ്പിൽ നാളെ ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി, സി പോരാട്ടങ്ങളിൽ തീപാറും.

FIFA World Cup Day 14
FIFA World Cup Day 14 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പില്‍ നാളെ ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി, സി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആറ് നിർണായക പോരാട്ടങ്ങൾ അരങ്ങേറും. നോക്കൗട്ട് റൗണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ടീമുകളും അവസാനവട്ട തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ആരാധകര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs കാനഡ - 12:30 AM

സഹ-ആതിഥേയരായ കാനഡ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്. സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയമോ സമനിലയോ നേടിയാൽ കാനഡയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി ബിസി പ്ലേസിൽ റൗണ്ട്-ഓഫ്-32 മത്സരം കളിക്കാം. ടൂർണമെന്‍റില്‍ മികച്ച ഫോമിലുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇതിനകം തന്നെ അടുത്ത റൗണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ബോസ്‌നിയ vs ഖത്തർ - 12:30 AM

ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ബോസ്‌നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും കാനഡ-സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മത്സരത്തിന്‍റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ സിയാറ്റിലിൽ നടക്കും. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിലും ഇരുവർക്കും പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്. നാളത്തെ വിജയവും കാനഡ-സ്വിസ് മത്സരഫലവും ചേർന്നായിരിക്കും ഇവരുടെ യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുക.

സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് vs ബ്രസീൽ - 3:30 AM

മുൻപ് എട്ട് തവണ ലോകകപ്പ് കളിച്ചിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ ചരിത്രമുള്ള സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് ഇത്തവണ ആദ്യമായി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. നീണ്ട 28 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ ഹെയ്‌തിയെ തോൽപ്പിച്ച് മികച്ച തുടക്കം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയോട് തോറ്റതോടെ അവർ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്‍റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെതിരെ ഒരു സമനിലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാർജിനിലുള്ള തോൽവിയോ ഉണ്ടായാൽ പോലും സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രസീൽ ഇതിനകം അടുത്ത റൗണ്ട് ഉറപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് നാളത്തെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്.

മൊറോക്കോ vs ഹെയ്‌തി - 3:30 AM

ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ മൊറോക്കോ ഇതിനകം പുറത്തായ ഹെയ്‌തിയെ നേരിടും. ഹെയ്‌തിക്കെതിരെ വൻ വിജയം നേടുകയും ഒപ്പം സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്-ബ്രസീൽ മത്സരം സമനിലയിലാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ മൊറോക്കോയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതെത്താം. എന്നാൽ ഹെയ്‌തി ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസ ജയത്തോടെ മടങ്ങാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് vs മെക്‌സിക്കോ - 6:30 AM

ആതിഥേയരായ മെക്‌സിക്കോ ഇതിനകം തന്നെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രമുള്ള ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ കരുത്തരായ മെക്‌സിക്കോടെ നാളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി യോഗ്യത നേടാനും ചെക്ക് ടീമിന് ഈ വിജയം അത്യാവശ്യമാണ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക vs ദക്ഷിണ കൊറിയ - 6:30 AM

ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് സമനിലയോ വിജയമോ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കും. എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ടൂർണമെന്‍റില്‍ തുടർന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ തോൽപ്പിക്കുകയും ഒപ്പം മെക്‌സിക്കോ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

Also Read: 'പരിക്കേൽപ്പിക്കില്ല, ഗോൾ തടയും; ഹാരി കെയ്‌നെ പൂട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്‌ത ഘാന മന്ത്രവാദി വൈറൽ

TAGGED:

FIFA 2026
BRAZIL VS SCOTLAND
MOROCCO VS HAITI
BOSNIA VS QATAR
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.