ബാറ്റിംഗിൽ സഞ്ജുവും ഇഷാനും, ഓൾറൗണ്ടറായി ഹാർദിക്, തീപാറിക്കാൻ ബുംറ; ഇതാണ് ലോകകപ്പിലെ 'ഡ്രീം ടീം'
സഞ്ജുവും ബുംറയും ഉൾപ്പെടെ നാല് ഇന്ത്യക്കാർ ഐസിസി ടീമിൽ.
Published : March 9, 2026 at 8:41 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള 'ടീം ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്' പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ നാല് സൂപ്പർ താരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ടീമിലിടം നേടി. കൂടാതെ ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരാണ് മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർ.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് സഞ്ജു സാംസൺ
ആദ്യ ഇലവനിലില്ലാതിരുന്ന സഞ്ജു സാംസൺ പിന്നീട് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കി ടൂർണമെന്റിലെ കരുത്തായി മാറുകയായിരുന്നു. വെറും അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 321 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സഞ്ജു, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവർക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടി. ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ സഞ്ജു നേടിയ 89 റൺസ്, ഒരു ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറാണ്.
തിളങ്ങി ഇന്ത്യൻ കരുത്ത്
ആക്രമണകാരിയായ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ 193.29 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 317 റൺസ് നേടിയ ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിലെ കരുത്തായി. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം 14 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഫൈനലിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഒരേപോലെ തിളങ്ങിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ 9 വിക്കറ്റുകളും നമീബിയക്കെതിരെ നേടിയ 52 റൺസ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികളും ടീമിനായി സംഭാവന ചെയ്തു.
മറ്റ് ലോകതാരങ്ങൾ
ടൂർണമെന്റിലെ റൺവേട്ടക്കാരനായ പാകിസ്ഥാന്റെ സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ (383 റൺസ്) ടീമിൽ ഓപ്പണറായി ഇടംപിടിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ എയ്ഡന് മാർക്രം, പേസർ ലുങ്കി എൻഗിഡി, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിൽ ജാക്സ്, ആദിൽ റഷീദ്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം ജേസൺ ഹോൾഡർ, സിംബാബ്വെയുടെ ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനി എന്നിവരാണ് ടീമിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. അമേരിക്കയുടെ ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്ക്വിക്കാണ് ടീമിലെ പന്ത്രണ്ടാമൻ. ഇയാൻ ബിഷപ്പ്, ഇയോയിൻ മോർഗൻ, നതാലി ജെർമനോസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് ടീം:
സാഹിബ്സാദ ഫർഹാൻ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, എയ്ഡന് മർക്രം, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, വിൽ ജാക്സ്, ജേസൺ ഹോൾഡർ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ലുങ്കി എൻഗിഡി, ആദിൽ റഷീദ്, ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനി.
