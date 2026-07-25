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ലോകകപ്പ് ഹീറോ ഇനി ചിലിയിൽ; 40-ാം വയസ്സിൽ വമ്പൻ ട്രാൻസ്‌ഫറുമായി കേപ് വെർദെയുടെ വൊസീഞ്ഞ

കേപ് വെർദെ താരം വൊസീഞ്ഞ ചിലിയൻ ക്ലബ് കോളോ കോളോയിലേക്ക്; ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച് ക്ലബ് പ്രസിഡന്‍റ്.

Vozinha Colo Colo transfer
Vozinha Colo Colo transfer (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 1:04 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ മിന്നും പ്രകടനത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവർന്ന കേപ് വെർദെ ഗോൾകീപ്പർ വൊസീഞ്ഞ ഇനി ചിലിയൻ വമ്പന്മാരായ കോളോ കോളോയ്ക്ക് വേണ്ടി വലകാക്കും. 40-കാരനായ സൂപ്പർ താരവുമായി ക്ലബ് കരാറിലെത്തിയ വിവരം കോളോ കോളോ പ്രസിഡന്‍റ് അനിബാൽ മോസ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിലവിൽ മറ്റൊരു ക്ലബ്ബുമായും കരാറില്ലാത്ത വൊസീഞ്ഞ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിലിയിലേക്ക് തിരിക്കും. അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും. തുടർന്ന് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ എസ്റ്റാഡിയോ മോണുമെന്‍റലില്‍ വെച്ച് താരത്തെ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

ഡെപ്പോർട്ടസ് ലിമാഷെക്കെതിരായ ലീഗ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രസിഡന്‍റ് അനിബാൽ മോസ ഈ വൻ ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് പരിചയസമ്പന്നനായ ഈ ഗോൾകീപ്പർ ഈ വലിയ അവസരം നേടിയെടുത്തതെന്നും, ഒപ്പം ഈ ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ ക്ലബ്ബിന് വലിയ വാണിജ്യപരമായ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്നും മോസ വ്യക്തമാക്കി.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൂചന നൽകി ക്ലബ്

കരാർ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, വൊസീഞ്ഞയുടെ വരവ് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോളോ കോളോ ക്ലബ് തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം ഇതിനകം തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. വൊസീഞ്ഞയുടെ സവിശേഷതയായ ചുരുണ്ട മുടി വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലബ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിയത്.

ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത കുതിരകളും ഫിഫ ഡ്രീം ടീമും

ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പോർച്ചുഗീസ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ ഷാവേസുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചാണ് വൊസീഞ്ഞ ടൂർണമെന്‍റിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ കേപ് വെർദെയ്ക്കായി പോസ്റ്റിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ അവിസ്‌മരണീയ പ്രകടനങ്ങൾ താരത്തെ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് താരമാക്കി മാറ്റി. ആരാധകരുടെ വോട്ടിംഗിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 'ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഡ്രീം ടീമിലും' വൊസീഞ്ഞ ഇടം നേടിയിരുന്നു.

വമ്പന്മാരെ വിറപ്പിച്ച വൊസീഞ്ഞ

ലോകകപ്പിൽ കേപ് വെർദെയുടെ അവിസ്‌മരണീയമായ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തായത് വൊസീഞ്ഞയുടെ കൈകളായിരുന്നു. ടൂർണമെന്‍റിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളയ്ക്കാനും, റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ അർജന്‍റീനയെ എക്സ്ട്രാ ടൈം വരെ വിറപ്പിക്കാനും വൊസീഞ്ഞയുടെ അസാമാന്യ സേവുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ മിന്നും പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു ക്ലബ്ബിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

FIFA 2026
VOZINHA CAPE VERDE GOALKEEPER
വൊസീഞ്ഞ
VOZINHA WORLD CUP 2026
VOZINHA COLO COLO TRANSFER

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