കിരീടം നിലനിർത്താൻ കോളോ കോളോ; ഗോൾവല കാക്കാൻ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച കീപ്പർ വൊസീഞ്ഞയെത്തി

കിരീടം നിലനിർത്താൻ കോളോ കോളോ; ഗോൾവല കാക്കാൻ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച കീപ്പർ വൊസീഞ്ഞയെത്തി
വൊസീഞ്ഞ ചിലിയൻ ക്ലബ്ബ് കോളോ-കോളോയിൽ; ആരാധകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് കേപ് വെർദെ ഗോൾകീപ്പർ
Published : August 5, 2026 at 12:02 PM IST
സാന്തിയാഗോ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കേപ് വെർദെയെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഗോൾകീപ്പർ വൊസീഞ്ഞയെ ചിലിയൻ വമ്പൻമാരായ കോളോ-കോളോ ഔദ്യോഗികമായി ടീമിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ലോകകപ്പിലെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനത്തിലൂടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച ഗോൾകീപ്പർക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് 40 കാരനായ ഈ താരം ചിലിയിലെത്തുന്നത്.
സാന്തിയാഗോയിലെ മൊനുമെന്റല് ഡേവിഡ് അരെല്ലാനോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വൻ മാധ്യമപടയെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് വൊസീഞ്ഞയെ ക്ലബ്ബ് മാനേജ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.
🚨⚪️⚫️ Vozinha has officially signed in at Colo Colo as new goalkeeper.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
Understand he’s set to wear number 29. 🇨🇻 pic.twitter.com/jIyUOh6bGD
വിസ പ്രതിസന്ധികൾക്കൊടുവിൽ പുതിയ തുടക്കം
പോർച്ചുഗീസ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ ഷാവേസുമായുള്ള കരാർ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രീ ഏജന്റായാണ് വോസിഞ്ഞ കോളോ കോളോയിലെത്തിയത്. മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ താരം ക്ലബ്ബിന്റെ സാന്തിയാഗോ ആസ്ഥാനത്തുവെച്ച് കരാർ പേപ്പർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. ജൂലൈയിൽ തന്നെ താരത്തിന്റെ ക്ലബ്ബ് മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിസ പ്രശ്നങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങളും കാരണം കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് വൈകുകയായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിച്ചാണ് താരം ഇപ്പോൾ ചിലിയൻ മണ്ണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"ഇത്രയും വലിയ സ്വീകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല"
ജോസിമാർ ജോസ് എവോറ ഡയസ് എന്ന വോസിഞ്ഞ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ തന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. "കോളോ-കോളോ പോലുള്ള ഒരു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് വലിയ സ്വീകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത്രയധികം ആളുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എത്തുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവത്തോടും എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു," വോസിഞ്ഞ പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച കരിയർ
തന്റെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിലെ കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചും വോസിഞ്ഞ മനസ്സ് തുറന്നു. "ഞാൻ 25-ാം വയസ്സിൽ മാത്രമാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കരിയറിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ മാത്രം നൽകുന്ന, കഠിനാധ്വാനികളായ മനുഷ്യരുള്ള കേപ് വെർദെ പോലെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തുനിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത എന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചിലിയിലെ വമ്പന്മാർക്കൊപ്പം പുതിയ ലക്ഷ്യം
ചിലിയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ക്ലബ്ബായ കോളോ-കോളോ 2026 ആഭ്യന്തര സീസണിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് വൊസീഞ്ഞയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 1991-ൽ കോപ്പ ലിബർട്ടഡോറസ് കിരീടം നേടിയ ചിലിയിലെ ഏക ക്ലബ്ബായ കോളോ-കോളോ നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. 17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 42 പോയിന്റുമായി ചിലിയൻ പ്രീമിയറ ഡിവിഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിഡാഡ് ഡി ചിലിയേക്കാൾ 12 പോയിന്റ് മുന്നിലാണ് കോളോ-കോളോ. വൊസീഞ്ഞയുടെ വരവ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രതിരോധ കോട്ട കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
Also Read: ലങ്കയെ തൂത്തുവാരിയാൽ ഫൈനൽ സാധ്യത; കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഗില്ലും കൂട്ടരും കൊളംബോയിൽ