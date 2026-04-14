ഇത് സഞ്ജുവിന്റെ കാലം; ലോകകപ്പ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റിനു പിന്നാലെ ഐസിസി ആദരവും
ഐസിസി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മന്ത് സഞ്ജു സാംസൺ, ബുംറയെയും എസ്റ്റർഹൂയിസണെയും പിന്തള്ളി മലയാളി കരുത്ത്
Published : April 14, 2026 at 4:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഐതിഹാസിക പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ തേടി ഐസിസിയുടെ ആദരം. മാർച്ച് മാസത്തിലെ മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള 'ഐസിസി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മന്ത്' പുരസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സ്വന്തമാക്കിയത്. കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് സഞ്ജു ഈ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്.
ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടം ലഭിക്കാതെ സൈഡ് ലൈനിലായിരുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നാടകീയമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ്. ചെന്നൈയിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെ നടന്ന സൂപ്പർ എയിറ്റ് മത്സരത്തിലൂടെ ടീമിലെത്തിയ സഞ്ജുവിന് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.
നോക്കൗട്ടിലെ റൺവേട്ട
കൊൽക്കത്തയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന നിർണ്ണായകമായ സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ പുറത്താകാതെ നേടിയ 97 റൺസ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം എന്നും ഓർക്കുന്ന പ്രകടനമായി മാറി. ഇതിന് പിന്നാലെ മുംബൈയിൽ നടന്ന സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും, അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയും സഞ്ജു 89 റൺസ് വീതം അടിച്ചുകൂട്ടി. സഞ്ജുവിന്റെ ഈ മിന്നും പ്രകടനമാണ് സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിരീടം നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്റ്' പുരസ്കാരവും സഞ്ജു സ്വന്തമാക്കി.
Iconic performer from India's #T20WorldCup winning campaign named as the ICC Men's Player of the Month for March 2026 🏅— ICC (@ICC) April 14, 2026
സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം
'ഐസിസി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മന്ത് പുരസ്കാരം നേടാനായത് അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വികാരമാണ്. എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മറക്കാനാവാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി പങ്കുചേരാനായത് ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ആ നിമിഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു.
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആവേശകരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്, വലിയ പ്രതിഭകളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത്. എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾക്കും, എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പുറത്തെടുക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച സഹതാരങ്ങളുടെയും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റേയും വിശ്വാസത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുന്നിലെത്തിയത് കരുത്തരെ പിന്തള്ളി
ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി കരുത്തുകാട്ടിയ ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ലോകകപ്പിന് ശേഷം ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 200 റൺസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം കോണർ എസ്റ്റർഹൂയിസൺ എന്നിവരും ഈ പുരസ്കാരത്തിനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 31-കാരനായ സഞ്ജുവിനാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചത്.
