അന്ന് കൊച്ചിയിൽ തിളങ്ങിയ താരം ഇന്ന് സ്പെയിനിന്റെ ലോകകപ്പ് ഹീറോ; ഫെറാൻ ടോറസ് മാജിക്!
2017 U17 ലോകകപ്പിൽ കൊച്ചിയിൽ തിളങ്ങിയ താരം ഇന്ന് സ്പെയിനിന്റെ ലോകകപ്പ് ഹീറോ; ഫെറാൻ ടോറസ് ചരിത്രത്തിലേക്ക്.
Published : July 20, 2026 at 5:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയെ തകർത്ത് സ്പെയിനിനെ രണ്ടാം തവണയും ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഫെറാൻ ടോറസ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്റെ പേര് സുവർണ്ണാക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. കളിയുടെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ ടോറസ് തൊടുത്ത ആ ഇടങ്കാലൻ ഷോട്ട് സ്പെയിനിനെ ലോകരാജാക്കന്മാരാക്കി മാറ്റി. ബാഴ്സലോണയുടെ ഈ മുന്നേറ്റനിര താരം ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിലാണ്. എന്നാൽ, സ്പെയിനിന്റെ ഈ ലോകകപ്പ് ഹീറോയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളവുമായി ഒരു അപൂർവ്വ ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാര്യം അധികമാർക്കും അറിയില്ല.
ഇന്ത്യ ടോറസിനെ ആദ്യം കണ്ടത് ഇങ്ങനെ
ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ആ ചരിത്ര വിജയഗോളിന് ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, 17 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരനായി ഫെറാൻ ടോറസ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്നു. 2017-ൽ ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഫിഫ അണ്ടർ-17 (U17) ലോകകപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ സ്പാനിഷ് ടീമിലെ പ്രധാന താരമായിരുന്നു ടോറസ്. അന്ന് വാലൻസിയ ക്ലബ്ബിന്റെ അക്കാദമി താരമായിരുന്ന ടോറസ്, സ്പെയിനിനായി ടൂർണമെന്റിലുടനീളം രണ്ട് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി.
മെസ്സിയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ആ വിജയഗോൾ നേടുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ ടോറസിന്റെ പ്രതിഭയുടെ ആദ്യ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ കണ്ടത് കൊച്ചിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലും കൊൽക്കത്തയിലെ വിവേകാനന്ദ യുവഭാരതി ക്രാങ്കനത്തിലുമായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ ഗാലറികൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു ടോറസ് തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവം തൊട്ടറിഞ്ഞത്.
ഒരു ഇന്ത്യൻ കണക്ഷൻ കൂടി
ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയ സ്പാനിഷ് ടീമിൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു താരം കൂടിയുണ്ട്. ബാഴ്സലോണയിൽ ടോറസിന്റെ സഹതാരവും സെന്റര് ബാക്കുമായ എറിക് ഗാർഷ്യയും 2017-ൽ ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ അണ്ടർ-17 ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ 21 മിനിറ്റോളം ഗാർഷ്യയും സ്പെയിനിനായി കളത്തിലിറങ്ങി.
കിരീടത്തിലേക്ക് ഒരു ഗോൾ
ക്ലബ്ബ് തലത്തിൽ ഗോളടിക്കുന്നതിലെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾ നേരിടാറുള്ള താരമാണ് ഫെറാൻ ടോറസ്. എന്നാൽ മത്സരങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യമായ പൊസിഷനിംഗും സഹതാരങ്ങളുമായുള്ള ലിങ്ക്-അപ്പ് കളിയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ്.
ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ നിക്കോ വില്യംസിന്റെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ, പന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കി മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ് ടോറസ് പാഞ്ഞടുത്തത്. റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്ന പന്ത് തകർപ്പൻ ഒരു ഇടങ്കാലൻ ഹാഫ്-വോളിയിലൂടെ ടോറസ് വലയിലെത്തിച്ചു. ഈ മാന്ത്രിക പ്രകടനത്തോടെ ഫൈനലിലെ 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരം നേടിയ ടോറസ്, സ്പെയിനിനായി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ വിജയഗോൾ നേടുന്ന ആന്ദ്രേ ഇനിയേസ്റ്റയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരേയൊരു താരം എന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിലും പങ്കാളിയായി.
ക്യാമ്പ് നൗവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ കളിക്കുന്ന ടോറസിന്, 80,000-ത്തിലധികം കാണികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ സമ്മർദ്ദം അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊച്ചിയിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും ആ പഴയ ഫുട്ബോൾ ആവേശം നൽകിയ കരുത്ത് കൊണ്ടു കൂടിയാകാം.
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