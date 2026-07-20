ETV Bharat / sports

തോറ്റമ്പിയപ്പോൾ ഗുസ്‌തിയുമായി അർജന്‍റീന; ഗാവിയുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു, സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ കൂട്ടത്തല്ല്!

കിരീടം സ്പെയിന്, ചീത്തപ്പേര് അർജന്‍റീനയ്ക്ക്, ഗാവിയുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു, എറിക് ഗാർസിയയെ തള്ളിയിട്ടു. പരെഡെസിന്‍റെ ക്രൂരത!

Argentina vs Spain World Cup final
Argentina vs Spain World Cup final (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂജേഴ്‌സി: ആവേശം അതിരുകടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ നാണിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ് മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റിൽ പന്തുമായി പൊരുതിയ ലോകോത്തര താരങ്ങൾ ഫൈനൽ വിസിലിന് പിന്നാലെ പരസ്‌പരം തെരുവ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അർജന്‍റീനയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് സ്പെയിൻ ചരിത്ര കിരീടം ചൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കളിയിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട അർജന്‍റീനൻ മധ്യനിര താരം ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസ് സ്‌പാനിഷ് കളിക്കാരെ മർദ്ദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റഫറി നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കി.

നിരാശയും പ്രകോപനവുമായി അർജന്‍റീന

നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും കനത്ത പോരാട്ടമാണ് ഇരു ടീമുകളും കാഴ്‌ചവെച്ചത്. ഫെരാൻ ടോറസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് സ്പെയിനെ കിരീട വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. എന്നാൽ, കളിക്കളത്തിൽ അർജന്‍റീനൻ താരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നിരാശയും പ്രകോപനവും പ്രകടമായിരുന്നു. 120 മിനിറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിലുടനീളം കടുത്ത വാശിയാണ് ഇരുപക്ഷത്തും ദൃശ്യമായത്. സ്പെയിന്‍റെ പ്രതിരോധ താരം പാ ജോ ക്യൂബാർസിയെ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ അർജന്‍റീന 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. പുറമെ, സ്‌പാനിഷ് താരം മാർക് കുകുറെല്ല കൈകൊണ്ട് മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഫൗൾ ചെയ്‌തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി റഫറിയോട് തർക്കിക്കുന്നതും അധിക സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു.

ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ അക്രമം

ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയതോടെ സ്പെയിന്‍റെ പകരക്കാരായ കളിക്കാരും പരിശീലകരും ചരിത്ര വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഈ അതിരറ്റ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അക്രമം പടർന്നത്. കൃത്യമായി എന്താണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ആഘോഷവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ സ്പെയിൻ നായകൻ റോഡ്രിയെ അർജന്‍റീനൻ ഡിഫെൻഡർ നഹുവൽ മോളിന കൈകൊണ്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് തല്ലിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മോളിനയുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രകോപിതനായ റോഡ്രി ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക് തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. രംഗം വഷളാകുന്നത് കണ്ട് സ്പെയിൻ പ്രതിരോധ താരം എറിക് ഗാർസിയ ഇരുവരേയും ശാന്തമാക്കാൻ ഇടയിൽ ഇടപെട്ടു. എന്നാൽ ഈ സമയം അവിടേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയ അർജന്‍റീനൻ താരം ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസ് എറിക് ഗാർസിയയുടെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിക്കുകയും ദൂരേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ഇരു ടീമിലെയും ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും പകരക്കാരും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും മൈതാനം പൂർണ്ണമായും ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറുകയും ചെയ്‌തു.

Argentina vs Spain World Cup final
Argentina vs Spain World Cup final (AP)

ഗാവിയെ നിലത്തിട്ട് പൂട്ടി പരെഡെസ്

ഇതിനിടയിൽ യുവതാരം ഗാവിയും അർജന്‍റീനയുടെ തിയാഗോ അൽമാഡയും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതുകണ്ട് അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തിയ പരെഡെസ് ഗാവിയെ ഗുസ്‌തി പിടുത്തത്തിലൂടെ മൈതാനത്ത് നിലത്തിട്ടു. മാത്രമല്ല, ഗാവി ധരിച്ചിരുന്ന സബ്‌സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബിബ് ഊരിയെടുത്ത് താരത്തിന്‍റെ മുഖത്തേക്ക് ബലമായി അമർത്തുകയും ചെയ്‌തു.

തങ്ങളുടെ സഹതാരത്തെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഏഴോളം സ്‌പാനിഷ് കളിക്കാർ ഗാവിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഓടിയെത്തി. സ്ട്രൈക്കർ ബോർജ ഇഗ്ലേഷ്യസ് നേരിട്ട് വന്ന് പരെഡെസിനെ തടഞ്ഞു. ഗ്രൗണ്ടിൽ കായിക മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത വിധം അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതിന് ലിയാൻഡ്രോ പരെഡെസിന് റഫറി നേരിട്ട് റെഡ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം ഫൈനൽ അവസാനങ്ങളിലൊന്നായി ഈ മത്സരം മാറി.

Also Read: കിരീടം നഷ്ടമാക്കിയ 5 പിഴവുകൾ; അർജന്‍റീനയുടെ താളം തെറ്റിച്ച സ്‌പാനിഷ് തന്ത്രം!

TAGGED:

FIFA 2026
SPAIN VS ARGENTINA FINAL FIGHT
SPAIN ARGENTINA PLAYERS FIGHTING
SPAIN VS ARGENTINA
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.