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മെസ്സിയും റോണോയും എംബാപ്പെയും ഹാലൻഡും ഒരൊറ്റ ദിവസം; നാളെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം!

നാളെ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി, ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് കൗണ്ട്ഡൗൺ!

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 3:01 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ആവേശ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നാളെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആറാം ദിനം. ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും വലിയ കിരീടസാധ്യതാ ടീമുകളും ലോക ഫുട്ബോളിലെ മഹാരഥന്മാരും ഒരേ ദിവസം കളം നിറയുന്നതാണ് നാളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്‍റീന, കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസ്, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗൽ, ഗോൾ മെഷീൻ എർലിങ് ഹാലൻഡിന്‍റെ നോർവേ എന്നിവർ നാളെ വ്യത്യസ്‌ത മത്സരങ്ങളിലായി ബൂട്ടണിയും.

ഫ്രാൻസ് vs സെനഗൽ (ഗ്രൂപ്പ് I) - പുലർച്ചെ 12:30 AM

കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പട നാളെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങും. ഫ്രാൻസിന് ഈ മത്സരം കേവലമൊരു ഗ്രൂപ്പ് മാച്ച് മാത്രമല്ല, ഇതിന് 24 വർഷത്തെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. 2002-ലെ ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ അന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്ന ഫ്രാൻസിനെ 1-0 ന് തോൽപ്പിച്ച് സെനഗൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. അത് ഒടുവിൽ ഫ്രാൻസിന്‍റെ നാണംകെട്ട ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് പുറത്താകലിലേക്കാണ് നയിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇതൊരു പ്രതികാര മത്സരമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പരിശീലകൻ ദിദിയർ ദെഷാംപ്‌സ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ് ഫ്രാൻസിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകൾ. മറുവശത്ത്, 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലും 2002-ൽ ക്വാർട്ടറിലും എത്തിയ ചരിത്രമുള്ള സെനഗൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായി വീണ്ടുമൊരു അട്ടിമറിക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഫ്രാൻസിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വിജയസാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും സെനഗലിനെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

ഇറാഖ് vs നോർവേ (ഗ്രൂപ്പ് I) - പുലർച്ചെ 3:30 AM

1986-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പിന്‍റെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ഇറാഖിന് ഇത് ചരിത്ര നിമിഷമാണ്. അയൽരാജ്യമായ ഇറാനിലെ യുദ്ധക്കെടുതികൾ കാരണം സ്വന്തം നാട്ടിൽ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ പോലും കഴിയാതെ, 21 മത്സരങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇറാഖ് വരുന്നത്. പ്ലേ-ഓഫിൽ ബൊളീവിയയെ 2-1 ന് തകർത്താണ് അവർ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത്. മുൻപ് ഓസ്‌ട്രേലിയയെ നയിച്ച പരിചയസമ്പന്നനായ കോച്ച് ഗ്രഹാം അർനോൾഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് "വെറും യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം" എന്നാണ്.

എന്നാൽ ഇറാഖിന്‍റെ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ മുന്നിലുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാരകമായ സ്ട്രൈക്കർമാരിൽ ഒരാളായ എർലിങ് ഹാലൻഡ് നയിക്കുന്ന നോർവേയാണ്. പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി ഹാലൻഡിനെ പൂട്ടുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് ഇറാഖിന് മുന്നിലുള്ളത്. ഒരു ക്ലാസിക് 'ഡേവിഡ് vs ഗോലിയാത്ത്' പോരാട്ടത്തിനാണ് ഗ്രൂപ്പ് I സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.

അർജന്‍റീന vs അൾജീരിയ (ഗ്രൂപ്പ് J) - രാവിലെ 6:30 AM

നാളത്തെ ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ മത്സരം ഇതാണ്! 2022-ൽ ഖത്തറിന്‍റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് ഫുട്ബോളിന്‍റെ സിംഹാസനമേറിയ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അവസാന ലോകകപ്പാകും ഇത്. കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മെസ്സിയും സംഘവും വരുന്നത്. നാളത്തെ മത്സരത്തോടെ മെസ്സി തന്‍റെ കരിയറിലെ 200-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം പൂർത്തിയാക്കും എന്ന വലിയ പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഹോണ്ടുറാസിനെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ മെസ്സിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ഐസ്‌ലൻഡിനെതിരെ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി പെനാൽറ്റിയിലൂടെ താരം ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. പൂർണ്ണ കായികക്ഷമതയോടെ മെസ്സി നാളെ അൾജീരിയയുടെ ഫിസിക്കൽ ഗെയിമിനെ നേരിടാൻ അർജന്‍റീനയെ നയിക്കും. ആരാധകർ മുഴുവൻ മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക നീക്കങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഓസ്ട്രിയ vs ജോർദാൻ (ഗ്രൂപ്പ് J) - രാവിലെ 9:30 AM

റാൽഫ് റാഗ്നിക്കിന്‍റെ കീഴിൽ കളിക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ നിരയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലേയിംഗ് ഐഡന്‍റിറ്റിയുണ്ട്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ആറ് വിജയവും ഒരു സമനിലയും ഒരു തോൽവിയുമായി ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് അവർ വരുന്നത്. 22 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ വെറും നാല് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് അവർ വഴങ്ങിയത്. ഹൈ-പ്രസ്സിംഗ് ഗെയിമാണ് ഓസ്ട്രിയയുടെ പ്രധാന ആയുധം.

മറുവശത്ത്, തങ്ങളുടെ കന്നി ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ എത്തുന്ന ജോർദാനെ ആർക്കും കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല. മികച്ച ടൂർണമെന്‍റ് പരിചയവുമായാണ് അവരുടെ വരവ്. 2024 ഫെബ്രുവരിയിലെ എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഖത്തറിനോടും, 2025 ഡിസംബറിലെ അറബ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ മൊറോക്കോയോടും (എക്‌സ്‌ട്രാ ടൈമിൽ 3-2 ന്) പൊരുതിത്തോറ്റ ചരിത്രം ജോർദാന്‍റെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

പോർച്ചുഗൽ vs കോംഗോ (ഗ്രൂപ്പ് K) രാത്രി: 10.30 PM

തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗൽ നാളെ തങ്ങളുടെ കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 1966-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതാണ് പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. അതിനുശേഷം 2006-ൽ നാലാം സ്ഥാനത്തും കഴിഞ്ഞ തവണ ഖത്തറിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലും അവർ പുറത്തായി. എന്നാൽ ഇത്തവണ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ക്വാഡ് ഡെപ്‌ത് ഉള്ള ടീമുകളിലൊന്നാണ് പോർച്ചുഗൽ.

ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് പോർച്ചുഗലും കോംഗോ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ഹൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണ മേധാവിത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കോംഗോയ്ക്ക് പോർച്ചുഗലിനെതിരെ ഒരു അട്ടിമറി വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലോകകപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറികളിൽ ഒന്നായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും.

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TAGGED:

FIFA 2026
ARGENTINA VS ALGERIA WORLD CUP
FRANCE VS SENEGAL WORLD CUP
PORTUGAL VS DR CONGO
FIFA WORLD CUP 2026

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